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    Ingenuity'den gelen ilk renkli kareleri de paylaştı

    , heikopteri Ingenuity'yi üçüncü kez uçurmayı başardı. 'da test edildiğinden daha yüksekte ve daha hızlı uçtu. Küçük helikopter, bir futbol sahasının yarısı uzunluğundaki alanda 5 metre kadar yükseğe çıkabildi. Ingenuity daha sonra toplam 80 saniyelik bir uçuş gerçekleştirdi ve daha sonra kalkış noktasına geri döndü.

    Kızıl fotoğraf

    ABD Havacılık ve Uzay Dairesi , heikopteri Ingenuity'yi üçüncü kez uçurmayı başardı. 'da test edildiğinden daha yüksekte ve daha hızlı uçtu. Küçük helikopter, bir futbol sahasının yarısı uzunluğundaki alanda 5 metre kadar yükseğe çıkabildi.

    Ingenuity daha sonra toplam 80 saniyelik bir uçuş gerçekleştirdi ve daha sonra kalkış noktasına geri döndü. NASA bununla birlikte Ingenuity'den gelen ilk renkli kareleri de paylaştı.

    NASA, Ingenuity'den gelen fotoğrafları da paylaşıyor. Kareler, Mars'ın yüzeyindeki kızıllığı gösteriyor. Alt tarafta Ingenuity'nin gölgesi de görülüyor.

    NASA'dan yaptığı açıklamada, "Bu uçuş planladığımız bir şeydi. Bu uçuşlarla gelecekteki Mars görevlerinde havadan bir boyut ve görüş eklemeyi planlıyoruz" dedi.

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