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    • Dünya
    • 27.04.2021 23:02
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    • 27.04.2021 23:02
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    Bölücü terör örgütü PKK/YPG'den, 'nin ilçesinde eş zamanlı bombalı saldırı: 1 çocuk öldü, 20 yaralı

    'nin kuzeyindeki ilçesinde iki ayrı noktada terör örgütü eş zamanlı gerçekleştirilen bombalı terör saldırılarında ilk belirlemelere göre 1 çocuk öldü, 20 sivil yaralandı. YPG/PKK tarafından gerçekleştirildiği düşünülen saldırı sonrasında ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

    AA
    Bölücü terör örgütü PKK/YPG çocuk öldürdü!

    ile terörden arındırılan merkezinde bir motosiklete ve sivil araca yerleştirilen bombalar, eş zamanlı patlatıldı.

    Saldırılar sonucu ilk belirlemelere göre 1 çocuk yaşamını yitirdi, 20 sivil yaralandı.

    Yaralılar, 'ta bulunan hastanelere nakledildi.

    Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

    Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

    ve bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık , , Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

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