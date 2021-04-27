Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 27.04.2021 22:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.04.2021 22:33
    ABONE OL

    'da aşı skandalı! Şişeleri kırıp sahte koronavirüs aşısı yaptığı ortaya çıkan hemşire kovuldu

    'da bir hemşire aşısı dozlarının bulunduğu şişeyi yere düşürerek kırdı. Yaptığını gizlemek isteyen hemşire 6 kişiye sahte koronavirüs testi yaptı. Durumun ortaya çıkması üzerine hemşire açığa alınırken, o gün sağlık merkezine giden 200 kişi geri çağırılarak antikor testine alındı. İşte detaylar...

    AA
    Almanya'da sahte aşı skandalı

    Dünyada bugüne dek 1 milyar 30 milyonu aşkın doz aşı yapıldı. -19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, 228 milyon 660 bin doz ile dünyada en fazla aşı yapılan ülke olurken onu 224 milyon 900 bin ile , 139 milyon 190 bin ile , 46 milyon 250 bin ile , 38 milyon 30 bin ile , 25 milyon 450 bin ile , 21 milyon 509 bin ile izledi.

    AŞI ŞİŞESİNİ DÜŞÜREN HEMŞİRE HATASINI GİZLEMEK İSTEDİ

    Dünyanın birçok ülkesinde aşı kampanyaları başarıyla devam ederken Almanya'dan gelen bir haber duyanları şaşkına çevirdi. 'da bulunan Alman Kızılhaç'ına ait aşılama merkezinde görev yapan bir hemşirenin 6 kişiye aşısı yerine sahte aşı yaptığı ortaya çıktı. dozlarını içeren şişeyi düşürüp kıran hemşire yaptığı şeyi gizlemek için aşı olmaya gelen kişilere serum dolu enjektörlerle aşı yaptığını itiraf etti.

    HEMŞİRE AÇIĞA ALINDI

    Yaptığı bu hatayı önce saklayan hemşire daha sonra durumu bir arkadaşına itiraf etti. Hemşire anında açığa alınırken olay günü aşı yaptıran 200 kişiden aşı merkezine geri dönüp antikor testi yaptırmaları istendi. Böylelikle sahte aşı skandalında aşılanmayarak sadece serum enjekte edilen kişiler tespit edilerek yeniden aşılanmaları sağlanacak. Yetkililer bu kişiler için bir sağlık riski bulunmadığını ancak almaları gereken dozlarını alamamış olduklarını belirttiler.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Yerli koronavirüs aşısı ilk kez A Haber'de!
    Haberler Dünya Almanya'da aşı skandalı! Şişeleri kırıp sahte koronavirüs aşısı yaptığı ortaya çıkan hemşire kovuldu