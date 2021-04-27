2 milyar dolarlık Thodex vurgunu sonrası ortaya çıktı! İşte ülke ülke kripto para skandalları

BİTCOİN'LER ÇALINDI İFLAS ETTİ

2010'da Japonya'da kurulan kripto para platformu Mt.Gox, üç yılda Bitcoin işlemlerinin dünyada yüzde 70'inin yapıldığı platform haline geldi. Nisan 2014'te 850 bin Bitcoin'in çalındığını açıklayan firma bir anda iflas etti. O dönemde kayıp 450 milyon dolardı. Yapılan incelemeler sonucunda Mt. Gox cüzdanlarından 2011'den bu yana Bitcoin çalındığı anlaşıldı. Çalınan 850 bin Bitcoin'den 200 bini bulunsa da yatırımcıların büyük çoğunluğu paralarını geri alamadı.