Şoke eden araştırma! Bunu yaşayanlarda koronavirüsten ölüm riski 9 kat fazla!





Bilim insanları, dişleri günlük olarak iki kez fırçalama, diş ipi kullanma ve düzenli muayeneyi içeren iyi bir ağız hijyeni ile diş eti iltihabının önüne geçilebileceğini söylüyor. NTV'de yer alan habere göre, Çalışmanın ortak yazarı Wenji Cai, "Periodontitis, hem ağızdan hem de sistemik birçok hastalık için bir risk faktörü olarak kabul edildi. Eğer tedavi edilmezse bu iltihap vücuda yayılabilir. Bilim insanları, ayrıca durum ile kalp hastalığı, diyabet ve solunum hastalıkları arasında bağlantılar buldular. Diş eti iltihabı ile düşük ve artmış gebelik komplikasyonları riski arasında da ilişki vardır" dedi.