Şoke eden araştırma! Bunu yaşayanlarda koronavirüsten ölüm riski 9 kat fazla!

Kanada'da yer alan McGill Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, yaygın bir hastalık olan diş eti iltihabı (periodontitis) ve şiddetli Covid-19 arasında güçlü bir bağlantı bulduklarını açıkladı. Uzmanlar diş eti iltihabı olan kişilerin Covid-19'dan ölme olasılığının 8,8 kat daha fazla olduğunu ifade ederek, ağız hijyeninin riski azaltabileceğini söyledi.
Bununla birlikte diş eti iltihabından muzdarip bireylerin Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılma olasılıklarının 3,5 kat ve ventilatöre ihtiyaç duyma olasılıklarının ise 4,5 kat daha fazla olduğu belirtildi.
McGill Diş Hekimliği Fakültesi'nden Profesör Belinda Nicolau, "Çalışmamızın sonuçlarına bakıldığında, Covid-19 komplikasyonlarının önlenmesi ve yönetiminde iyi ağız sağlığının önemini ortaya çıkıyor. Periodontitis ile hastalık sonucu arasında çok güçlü bir ilişki var" dedi.