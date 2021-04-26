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    • Dünya
    • 27.04.2021 01:46
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    • 27.04.2021 01:52
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    Pentagon'dan Biden'ın skandal 'soykırım açıklamasına ilişkin açıklama: - askeri ilişkileri...

    Başkanı Biden skandal bir açıklama yaparak 1915 olayları 'Ermeni Soykırımı' olarak niteledi. Başkan Erdoğan Biden'a sert sözlerle tepki gösterdi ve "arşivimiz açık tarihçiler araştırabilir" açıklamalasını yaptı. Pentagon'dan Biden'ın sözlerine ilişkin açıklama geldi. (Pentagon) Sözcüsü , 'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasının, ile ABD arasındaki askeri ilişkileri etkilemesini beklemediklerini söyledi.

    AA
    Pentagon'dan Biden'ın skandalına ilişkin açıklama

    Başkanı skandal bir açıklama yaparak 1915 olayları 'Ermeni Soykırımı' olarak niteledi.

    Başkan Erdoğan Biden'a sert sözlerle tepki gösterdi ve "arşivimiz açık tarihçiler araştırabilir" açıklamalasını yaptı.

    (Pentagon) Sözcüsü , Biden'ın sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

    "TÜRKİYE İLE ASKERİ İLİŞKİLERİMİZDE BİR DEĞİŞİKLİK OLMASINI BEKLEMİYORUZ"
    Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Kirby, Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesinin iki ülke arasındaki askeri ilişkileri etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin soru üzerine, "Hayır, Türkiye ile askeri ilişkilerimizde bir değişiklik olmasını beklemiyoruz. Türkiye bir NATO müttefikidir ve burada önemli bir müttefiktir. Farklı alan ve konularda bu ilişkileri yürütmeye ve bu ilişkiyi geliştirmeye devam ediyoruz. Başkanın bu hafta sonu açıklamasının bunu herhangi bir şekilde etkilemesini beklemiyoruz." ifadesini kullandı.

    Kirby, Biden'ın açıklamasının sonucu olarak 'deki faaliyetlerinde de herhangi bir değişim olmayacağını ve bu ülkedeki az sayıda askerin amacının ile mücadele olduğunu söyledi.

    AFGANİSTAN'DAN ÇEKİLME PLANI
    ABD'nin çekilme planları yaparken Afgan ordusunun uçaklarının bakımı gibi teknik ihtiyaçlarını da değerlendirdiğini belirten Kirby, ABD'nin Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral 'nin revize edilmiş çekilme planını bir hafta içinde Savunma Bakanı Lloyd Austin'e sunacağını bildirdi.

    Diğer taraftan Kirby, Afgan ordusunun bakım gibi teknik ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağına yönelik henüz verilmiş bir karar olmadığını kaydetti.

    Kirby, Eisenhower uçak gemisinin yanı sıra 2 B-52 uçağının bölgeye gönderildiğini, 2 B-52 uçağının ise gönderileceğini ifade etti.

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