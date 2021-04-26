Gözünü Türk topraklarına dikti! Bill Gates Türkiye’de nereden ve ne kadar arazi aldı? Bakırköy'den 2 kat büyük...

Bill Gates'in son birkaç yılda yaptığı arsa yatırımları dikkat çekiyor. Son olarak, Bakırköy'ün yüzölçümün 2 katı, Maltepe ilçesinden ise daha büyük bir alan olmak üzere Türkiye'den arazi satın aldığı ortaya çıktı. Milyoner işadamının Türkiye'de toplam 56 bin dönüm arazi aldığı, bunun bir kısmının da Kastamonu'da olduğu gündeme geldi. Çeşitli illerden arazi satın alan Bill Gates, bu alımları dikkat çekmemek için bir Türk iş adamının aracılığıyla yaptığı bildirildi. Peki, Bill Gates Türkiye'de nereden ve ne kadar arazi aldı? İşte tüm detaylar!
1 MİLYON DÖNÜM ARAZİ TOPLADI
Daha öncede dünyanın çeşitli ülkelerinde 1 milyon dönümden fazla arazi toplamasıyla gündeme gelen Bill Gates'in arazi yatırımlarını gelecekte yaşanacak küresel ısınmadan en az etkilenecek bölgelere yaptığı ifade ediliyor. Küresel ısınmada Türkiye'de en az etkilenecek yerler arasında Trakya'da Edirne ve Kırklareli'nin kuzey bölgeleri gösteriliyor. Tekirdağ'ın bir kısmının küresel ısınmada etkileneceği ancak genel olarak Trakya'nın küresel ısınmada en az etkilenecek yerler arasında olacağı belirtiliyor.
BİLL GATES TÜRKİYE'DE NEREDEN VE NE KADAR ARAZİ ALDI?
Bill Gates'in Türkiye'de Edirne, Kırklareli ve Kastamonu dışında küresel ısınmada az etkilenecek illerden de arazi topladığı belirtildi. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kastamonu, Uşak, Zonguldak, Iğdır, Kars, Mardin, Hakkari, Batman, Şırnak, Siirt, Antalya, Isparta, Aydın küresel ısınmada en az etkilenecek iller arasında gösteriliyor.