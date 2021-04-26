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    • Dünya
    • 26.04.2021 15:04
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    • 26.04.2021 15:05
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    Gözünü Türk topraklarına dikti! ? Bakırköy'den 2 kat büyük...

    Koronavirüs hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Bill Gates'in son birkaç yılda yaptığı arsa yatırımları dikkat çekiyor. Son olarak, Bakırköy'ün yüzölçümün 2 katı, ilçesinden ise daha büyük bir alan olmak üzere Türkiye'den arazi satın aldığı ortaya çıktı. Milyoner işadamının Türkiye'de toplam 56 bin dönüm arazi aldığı, bunun bir kısmının da 'da olduğu gündeme geldi. Çeşitli illerden arazi satın alan Bill Gates, bu alımları dikkat çekmemek için bir Türk iş adamının aracılığıyla yaptığı bildirildi. Peki, ? İşte tüm detaylar!

    Gözünü Türk topraklarına dikti! Bill Gates Türkiye’de nereden ve ne kadar arazi aldı? Bakırköy'den 2 kat büyük...

    Bill Gates'in son birkaç yılda yaptığı arsa yatırımları dikkat çekiyor. Son olarak, Bakırköy'ün yüzölçümün 2 katı, Maltepe ilçesinden ise daha büyük bir alan olmak üzere Türkiye'den arazi satın aldığı ortaya çıktı. Milyoner işadamının Türkiye'de toplam 56 bin dönüm arazi aldığı, bunun bir kısmının da Kastamonu'da olduğu gündeme geldi. Çeşitli illerden arazi satın alan Bill Gates, bu alımları dikkat çekmemek için bir Türk iş adamının aracılığıyla yaptığı bildirildi. Peki, Bill Gates Türkiye'de nereden ve ne kadar arazi aldı? İşte tüm detaylar!

    1 MİLYON DÖNÜM ARAZİ TOPLADI

    Daha öncede dünyanın çeşitli ülkelerinde 1 milyon dönümden fazla arazi toplamasıyla gündeme gelen Bill Gates'in arazi yatırımlarını gelecekte yaşanacak küresel ısınmadan en az etkilenecek bölgelere yaptığı ifade ediliyor. Küresel ısınmada Türkiye'de en az etkilenecek yerler arasında Trakya'da Edirne ve Kırklareli'nin kuzey bölgeleri gösteriliyor. Tekirdağ'ın bir kısmının küresel ısınmada etkileneceği ancak genel olarak Trakya'nın küresel ısınmada en az etkilenecek yerler arasında olacağı belirtiliyor.

    BİLL GATES TÜRKİYE'DE NEREDEN VE NE KADAR ARAZİ ALDI?

    Bill Gates'in Türkiye'de Edirne, Kırklareli ve Kastamonu dışında küresel ısınmada az etkilenecek illerden de arazi topladığı belirtildi. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kastamonu, Uşak, Zonguldak, Iğdır, Kars, Mardin, Hakkari, Batman, Şırnak, Siirt, Antalya, Isparta, Aydın küresel ısınmada en az etkilenecek iller arasında gösteriliyor.

        Mersin, Adana, Kırşehir, Yozgat başta olmak üzere Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde olağanüstü kuraklık yaşanacağı belirtiliyor. İstanbul'un Anadolu yakası, Yalova ve Konya ise şiddetli kuraklığın yaşanacağı bölgeler arasında gösteriliyor.

        Su ve gıdanın öneminin yakın gelecekte ön plana çıkacağı ve birçok ülkenin başta buğday ve yağ olmak üzere bazı gıda ürünlerinin ihracatını tamamen yasaklayacağı veya kısıtlayacağı belirtiliyor.

        BİR TÜRK İŞ ADAMINI KULLANIYOR

        Bill Gates'in Türkiye'de 56 bin dönüm tarım arazisini ülkemizin tanınmış bir iş adamı aracılığıyla topladığı ve dikkat çekmemek için arazilerin Türk şirketleri üzerine kaydedildiği öğrenildi.

            BAKIRKÖY'ÜN 2 KATI, MALTEPE'DEN DAHA BÜYÜK

            Bill Gates'in Türkiye'den satın aldığı alan, yaklaşık Bakırköy'ün 2 katı kadarken Maltepe'den ise daha büyük.
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