Gözünü Türk topraklarına dikti! Bill Gates Türkiye’de nereden ve ne kadar arazi aldı? Bakırköy'den 2 kat büyük...

Bill Gates'in son birkaç yılda yaptığı arsa yatırımları dikkat çekiyor. Son olarak, Bakırköy'ün yüzölçümün 2 katı, Maltepe ilçesinden ise daha büyük bir alan olmak üzere Türkiye'den arazi satın aldığı ortaya çıktı. Milyoner işadamının Türkiye'de toplam 56 bin dönüm arazi aldığı, bunun bir kısmının da Kastamonu'da olduğu gündeme geldi. Çeşitli illerden arazi satın alan Bill Gates, bu alımları dikkat çekmemek için bir Türk iş adamının aracılığıyla yaptığı bildirildi. Peki, Bill Gates Türkiye'de nereden ve ne kadar arazi aldı? İşte tüm detaylar!