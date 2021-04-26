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    • Dünya
    • 26.04.2021 08:41
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    • 26.04.2021 09:08
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    'da Ermeni gruptan Türk ailesine ırkçı saldırı: 4 yaralı

    Başkanı için skandal bir şekilde "soykırım" ifadesini kullanırken bu tavır dünyadaki ırkçı Ermeni grupların da ekmeğine yağ sürdü. 'danın Saint-Die-Des-Vosges kentinde Ermeni bir grup Türk ailenin evine saldırdı. Saldırı sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılardan bir kişinin ameliyat olacağı öğrenilirken Ermeni grup olay yerinden ayrılırken havaya da ateş açtı.

    AA
    Fransa'da Türk aileye Ermeni gruptan ırkçı saldırı
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    Saint-Die-Des-Vosges'un Kellerman Mahallesi'nde yaklaşık 40 kişilik Ermeni bir grup, Türk ailenin evine girerek saldırı gerçekleştirdi.

    Aileden M.A, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 Nisan'da Ermeni bir kişinin A.Ç'nin oğlunun üzerine arabayla sürdüğünü, ardından ikisinin arasında münakaşa yaşandığını belirtti.

    Bu olayın üzerine Ermeni kişilerle görüştüklerini ve olayı tatlıya bağlandıklarını düşündüklerini ifade eden M.A, ancak dün yaklaşık 40 kişilik Ermeni bir grubun, kuzeni olan A.Ç'nin ailesinin evine girerek ellerinde beyzbol sopası, bıçak ve demirlerle saldırdıklarını söyledi.

        M.A, saldırganların ellerinde silahın da bulunduğunu kaydetti.

        Olayda 4 kişinin yaralandığını, bunlardan birinin kafatasında 3 çatlağın oluştuğunu aktaran M.A, 3 kişinin hastaneye kaldırıldığını ve birinin ameliyat edildiğini belirtti.

        Ayrıca Ermeni grubun, olay yerinden ayrılırken dışarda silahla havaya ateş açtığı öğrenildi.

            Ermeni grubun içeresinde geçen yıl son baharda Azerbaycan ile Ermenistan arasında çatışmaların yaşandığı Dağlık Karabağ'a giden bir kişinin yer aldığı belirtiliyor.
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