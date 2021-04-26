Almanya'da ağırlıklı olarak Türkleri ve Müslümanları hedef alan ırkçı saldırıların hedefi bu kez Suriyeli bir genç oldu.

Ülkenin Erfurt kentinde tramvayda seyahat eden 17 yaşındaki genç, 40 yaşında ve eski hükümlü bir Alman vatandaşı tarafından saldırıya uğradı.