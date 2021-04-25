Şoke eden görüntü! Dünya koronavirüsle savaşırken o ülkede 50 bin kişilik konser!

Dünya genelinde koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleyle en iyi mücadele eden ülkelerin başında gelen Yeni Zelanda'nın Eden Park Stadyumu'nda 50 bin kişilik, sosyal mesafesiz konser düzenlendi.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tüm hızıyla sürüyor. Kovid-19) mücadeleyle en iyi mücadele eden ülkelerin başında gelen Yeni Zelanda'da 50 bin kişilik konser şaşırttı.
Ülkenin Auckland kentindeki Eden Park Stadyumu'nda düzenlenen ve hınca hınç dolan konserde sosyal mesafe ya da maske takma zorunluluğu olmaması dikkat çekti.