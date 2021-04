İngiliz futbol camiası taleplerini, şubat ayında yayımlanan bir mektupla açıklamış, sosyal medyada saldırgan gönderilerin filtrelenmesi, engellenmesi ve hızlı bir şekilde kaldırılması ile birlikte yeni kayıtlar için iyileştirilmiş bir doğrulama sürecinin yapılması gerektiğini dile getirmişlerdi.

We can all play our part in removing online abuse.



☑️ Challenge it.

☑️ Report it.

☑️ Change it.



Together we can make it clear that there is #NoRoomForRacism pic.twitter.com/5Ev5dhJIEW