Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısı ile ilgili korkutan bir iddia ortaya atıldı.

Koronavirüse karşı nüfusunun büyük bir bölümünü aşılayan İsrail'de, Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı olan kişilerde az sayıda "kalp kası iltihabı" (Miyokardit) görüldüğü bildirildi. İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pfizer/BioNTech aşısı olan kişilerde az sayıda "kalp kası iltihabı" (Miyokardit) meydana geldiği belirtilerek, vakaların incelendiği ve henüz bir sonuca varılmadığı ifade edildi.

İsrail'in Pandemi Müdahale Koordinatörü Nachman Ash yaptığı açıklamada, 5 milyondan fazla aşılanmış kişi arasında yapılan bir ön çalışma ile özellikle ikinci dozdan sonra meydana gelen "onlarca miyokardit vakasının" tespit edildiğini ifade etti.