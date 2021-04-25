Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısı ile ilgili korkutan bir iddia ortaya atıldı.
Koronavirüse karşı nüfusunun büyük bir bölümünü aşılayan İsrail'de, Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı olan kişilerde az sayıda "kalp kası iltihabı" (Miyokardit) görüldüğü bildirildi. İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pfizer/BioNTech aşısı olan kişilerde az sayıda "kalp kası iltihabı" (Miyokardit) meydana geldiği belirtilerek, vakaların incelendiği ve henüz bir sonuca varılmadığı ifade edildi.
İsrail'in Pandemi Müdahale Koordinatörü Nachman Ash yaptığı açıklamada, 5 milyondan fazla aşılanmış kişi arasında yapılan bir ön çalışma ile özellikle ikinci dozdan sonra meydana gelen "onlarca miyokardit vakasının" tespit edildiğini ifade etti.
MİYOKARDİT İLE AŞI BAĞLANTISI İNCELENİYOR
Ash, bunun alışılmadık derecede yüksek olup olmadığının ve aşıya bağlı olup olmadığının belirsiz olduğunu açıklayarak, "Sağlık Bakanlığı şu anda hastalık oranında fazlalık olup olmadığını ve aşılara atfedilip atfedilemeyeceğini inceliyor" dedi.
Ash, bu konuyu "soru işareti" olarak nitelendirerek, Sağlık Bakanlığı'nın henüz bir sonuca varmadığını vurguladı. Vakaların çoğunun ise, 30 yaş kişiler arasında görüldüğü bildirildi.
ÖNCEKİ YILLARDA DA BENZER SAYIDA VAKA RAPOR EDİLMİŞ
Aşı ile miyokardit arasında bir bağlantı belirlemenin zor olacağını ifade eden Ash, genellikle komplikasyon olmaksızın ortadan kalkan bir durum olan miyokarditin çeşitli virüslerden kaynaklanabileceğini ve önceki yıllarda da benzer sayıda vaka rapor edildiğini açıkladı.