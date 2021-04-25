Amerikalı rapçi Snoop Dogg ABD gündeminin ilk sırasına çıkan bir açıklama yaptı Dünya haberleri

Amerikalı rapçi Snoop Dogg, yeni albümü From Tha Streets 2 Tha Suites'te ABD gündeminin ilk sırasına çıkan bir açıklama yaptı. ABD'nin eski Başkanı Barack Obama ile esrar içtiğini ima eden Snoop Dogg, tepki aldı. Snoop'un Aralık 2013'te Beyaz Saray'ı ziyaret ettiği doğrulansa da iddiası yalanlandı.

745 KİŞİ ÖLDÜ

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolarda yine kan döküldü. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu hayatını kaybeden sivillerin sayısı 745'e çıktı. İç savaş nedeniyle 4 bin kişinin ise ülkeyi terk ettiği belirtildi.