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    rapçi gündeminin ilk sırasına çıkan bir açıklama yaptı ()

    rapçi , yeni albümü 'te gündeminin ilk sırasına çıkan bir açıklama yaptı. ABD'nin eski Başkanı ile esrar içtiğini ima eden Snoop Dogg, tepki aldı. Snoop'un Aralık 2013'te 'ı ziyaret ettiği doğrulansa da iddiası yalanlandı.

    Amerikalı rapçi Snoop Dogg ABD gündeminin ilk sırasına çıkan bir açıklama yaptı Dünya haberleri

    Amerikalı rapçi , yeni albümü 'te gündeminin ilk sırasına çıkan bir açıklama yaptı. ABD'nin eski Başkanı ile esrar içtiğini ima eden Snoop Dogg, tepki aldı. Snoop'un Aralık 2013'te 'ı ziyaret ettiği doğrulansa da iddiası yalanlandı.

    745 KİŞİ ÖLDÜ
    Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolarda yine kan döküldü. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu hayatını kaybeden sivillerin sayısı 745'e çıktı. İç savaş nedeniyle 4 bin kişinin ise ülkeyi terk ettiği belirtildi.

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    Haberler Dünya Amerikalı rapçi Snoop Dogg ABD gündeminin ilk sırasına çıkan bir açıklama yaptı (Dünya haberleri)