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    • Dünya
    • 24.04.2021 05:55
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    • 24.04.2021 05:55
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    Terör devleti , Filistinlilere ses bombası ve atlı polislerle müdahale etti

    polisi, ’daki teravih namazı sonrası ’nda toplanan Filistinlilere müdahalesinde ses bombası ve atlı polisleri kullandı. İsrail polisinin dünkü müdahalesinde 105 Filistinli yaralanmıştı.

    AA
    İsrail polisi yine Filistinlilere müdahale etti

    Filistinliler 'da kılınan teravih namazı sonrası 'te bulunan 'in ve çevresinde toplandı. 'in eylemlerini protesto etti.

    Gerginliğin artması üzerine İsrail polisi, Filistinlileri dağıtmak için ses bombası ve atlı polislere başvurdu.

    FİLİSTİNLİLER MÜDAHALELERE TEPKİ
    Filistinliler ise İsrail polisine taş ve hava fişek attı. Olaylarda birçok kişi gözaltına alındı.

    İsrail polisi Ramazan ayının başlamasıyla Şam Kapısı önünde yer alan oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı.

    RAMAZAN'IN İLK GÜNÜNDEN BERİ SULAR DURULMUYOR
    Teravih namazı sonrası söz konusu alanda oturmalarına izin verilmemesi nedeniyle Filistinliler, Ramazan'ın ilk gününde itibaren teravih namazı sonrası Şam Kapısı'nda toplanıyor.

    İsrail polisinin dünkü müdahalesinde 105 Filistinli yaralanmıştı.

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