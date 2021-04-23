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    • Dünya
    • 23.04.2021 11:46
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    • 23.04.2021 11:46
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    SON DAKİKA: Başbakanı Miçotakis: ile konuşmamız gerekiyor

    Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Dendias geçtiğimiz hafta ziyaretinde ile düzenlediği ortak basın toplantısında provokasyona imza atmış ve kameralar önünde söylediği sözlerin cevabını Bakan Çavuşoğlu'ndan almıştı. O görüşmenin etkisi henüz geçmemişken Yunanistan Başbakanı Miçotakis ülkesinde verdiği röportajda "Türkiye ile görüşme olacak. Çünkü gerçekten konuşmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

    DHA
    takvim.com.tr
    Dendias'tan sonra Miço da provokasyon peşinde

    'de gerilimi tırmandıran 'ın Başbakanı Kiriakos Miçotakis ülkede yayın yapan 'ye konuştu. Röportajında ilişkilere de değinen Miçotakis 'ya yönelik verdiği sıcak mesajlar dikkat çekti. Miçotakis röportajında ısrarla "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme olacak. Çünkü gerçekten konuşmamız gerekiyor" dedi.

    "TÜRKİYE İLE İYİ İLİŞKİLER KURMAK İSTİYORUZ"
    ile görüşmenin gecikmeyeceğini ifade eden Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmemden bu yana Türkiye ile ilişkilerimizin iyi olmasını istedim. Bunu saklamıyorum. 2020 gergin bir zamandı. Artık orta yolu bulmalıyız. Yunanistan'ın ulusal güvenlik ve çıkarlarını koruyarak, komşumuz Türkiye ile iyi ilişkiler kurmayı istiyoruz. Diyaloga her zaman açığız" dedi.

    DENDIAS'IN ANKARA ZİYARETİ KUSURSUZMUŞ
    Dışişleri Bakanı ile Yunanistan Dışişleri Bakanı arasında canlı yayında yaşanan polemiğe de değinen Miçotakis Dendias'ın Ankara ziyaretini kusursuz bulduğunu iddia etti.

    DENDIAS HAK ETTİĞİ CEVABI ALMIŞTI
    Geçtiğimiz hafta Dendias'ın Türkiye ile ilgili ithamlarına, Bakan Çavuşoğlu sert tepki göstermişti "Ben konuşmamda Yunanistan'ı itham edici ifadede bulunmadım." diyen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

    "BUNU KABUL ETMEM MÜMKÜN DEĞİLDİR"
    "Niko Dendias maalesef ülkeme dönük olarak son derece kabul edilemez ithamlarda bulundu. Yunanistan'ın egemenlik haklarıyla ilgili konuştu, bunu kabul etmem mümkün değildir. Bizim attığımız adımlar da haklarımızı korumaya yöneliktir.

    "BURAYA GELİP TÜRKİYE'Yİ SUÇLARSANIZ, BEN DE BUNLARIN CEVABINI VERMEK DURUMUNDA KALIRIM"
    Bu konuyu kendi aramızda mutabık kaldığımız halde buraya gelip Türkiye'yi suçlarsanız ben de bunların cevabını vermek durumunda kalırım. Ayrıca biz Rum Ortodoksları kabul ediyoruz. Ama sizin Yunanistan'daki Türk azınlığıa 'Sen Türk değilsin Müslüman'sın demeniz' uluslararası hukuka aykırıdır. Üç tane mahkeme kararı var. Peki bunlar Rum Müslüman mı? Bunlar kendisini Türk olarak ifade ediyorsa Türk'tür.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA: Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşmamız gerekiyor