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    • Dünya
    • 24.04.2021 06:44
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    • 24.04.2021 06:44
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    SON DAKİKA: 'den Gazze'ye gece yarısı hava saldırısı

    Son dakika haberine göre, savaş uçaklarının, 'ndeki bazı noktaları vurduğu belirtildi. Açıklamada, söz konusu saldırının Gazze'den İsrail'e atılan roket mermileri nedeniyle gerçekleştirildiği kaydedildi. Öte yandan, Halk Kurtuluş Cephesinin askeri kanadı Ebu Ali Mustafa Tugayları, İsrail'e atılan roket mermilerinin sorumluluğunu üstlendi.

    AA
    İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

    savaş uçaklarının, 'ndeki bazı noktaları vurduğu belirtildi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları güneydeki Refah kentinin doğusunda yer alan Matar Gazze bölgesindeki tarım arazilerine 2 hava saldırısı düzenledi.

    Aynı şekilde savaş uçakları, Gazze'nin kuzeydoğusundaki Cebel Er-Rays bölgesindeki hedefleri en az 2 roketle hedef aldı. Saldırılarda can kaybı yaşanmadı.

    ise Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'de Hamas'a ait füze rampaları ile yeraltı tünellerinin savaş uçaklarıyla vurulduğunu duyurdu.

    Açıklamada, söz konusu saldırının Gazze'den İsrail'e atılan roket mermileri nedeniyle gerçekleştirildiği kaydedildi.

    Öte yandan, Halk Kurtuluş Cephesinin askeri kanadı Ebu Ali Mustafa Tugayları, İsrail'e atılan roket mermilerinin sorumluluğunu üstlendi.

    Ebu Ali Mustafa Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, roket mermilerinin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşılık atıldığı aktarıldı.

    Açıklamada, "Daha önce İsrail'i Filistin halkına yönelik saldırıları konusunda uyarmış ve bunun bedelini ağır ödeyeceğini vurgulamıştık." ifadeleri kullanıldı.

    İsrail, gece saatlerinde de Gazze'de Hamas'a ait bazı noktaları tanklarla vurmuştu.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA: İsrail'den Gazze'ye gece yarısı hava saldırısı