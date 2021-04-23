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    • Dünya
    • 23.04.2021 17:18
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    • 23.04.2021 17:59
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    SON DAKİKA: 'da asker Macron'a muhtıra verdi: İç savaş çıkar

    ’da aralarında 20 emekli generalin de bulunduğu askerler, ülkede büyüyen bir kaos olduğu iddiasında bulunarak Cumhurbaşkanı ’a bunu durdurması gerektiği, aksi takdirde iç savaş çıkacağı uyarısında bulundu.

    AA
    Fransa'da askerlerden Macron'a muhtıra

    Aşırı sağcı Valeurs Actuelles adlı sitede yayımlanan ve 20 emekli general, emekli ve muvazzaf 100 kadar subay ile 1000'den fazla askerin imzası bulunan mektupta, hükümete vatanperverliği savunma çağrısı yapıldı.

    Fransa'nın çok sayıda tehdit altında olduğu iddia edilen mektupta, ülkeyi tehdit eden çözülmenin kınanması gerektiği ifade edildi.

    Mektupta, ırkçılık karşıtı bir ayrımcılıkla vatan topraklarında huzursuzluk ve topluluklar arasında nefret oluşturulduğu belirtilerek "ırkçılık" ve "dekolonizasyon" gibi terimlerle ırkçı bir savaş istendiği ileri sürüldü.

        Bu terimleri kullananların, Fransa'nın geleneklerini, kültürünü hor gördüğü ve geçmişinden uzaklaştırarak ülkenin dağıldığını görmek istediği savunulan mektupta, İslamcılık ve banliyölerin ayrımcılık ve bölünmeye yol açtığı iddia edildi.

        Mektupta, yetkililerin, polisleri gösterilerde paravan ve günah keçisi olarak kullandıkları, insanların sadece verilen emirleri yerine getiren polisleri tehdit ettiği aktarılarak "Tehlikeler büyüyor, her geçen gün şiddet artıyor." ifadesi kullanıldı.

        Yöneticilerin bu tehlikeleri yok etmesi gerektiği belirtilen mektupta, "Artık ağırdan almaya vakit kalmadı, aksi takdirde bu büyüyen kaosu yarın iç savaş sonlandıracak ve sizin sorumlu olacağınız binlerce ölüm meydana gelecek." denildi.

            LE PEN ASKERLERİ YANINA DAVET ETTİ
            Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri Marine Le Pen, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u iç savaş tehlikesine karşı e-bildiriyle uyaran askerleri saflarına davet etti.

            Le Pen, aralarında emekli general ve subayların da bulunduğu askerlerin Macron'a yazdığı açık mektuba cevaben, aşırı sağcı Valeurs Actuelles sitesinde açık mektup yayımladı.

            Askerlerin ülkenin kötüye giden durumuna yönelik endişesini paylaştığını belirten Le Pen, "Bununla birlikte, bu zayıf siyasi gücü kötü alışkanlıklarından vazgeçirmek için uyarının yeterli olacağını düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

            Marine Le Pen, Macron'un, "Fransa tarihini yeniden yazma" projesine yönelik açıklamalarının, bu düşüncelerinin anlık bir yanılgı değil, esasen yozlaşmış ideolojik düşüncelerin yönlendirdiği siyasi bir eğilim olduğunu gösterdiğini savundu.

            "SİZİ, BU SAVAŞTA HAREKETİMİZE KATILMAYA ÇAĞIRIYORUM"
            Askerlerin cesurca açıkladıkları endişelerinin kızgınlığı ifade etme seviyesinde kalmaması gerektiğini ifade eden Le Pen, buna seçim yoluyla tescillenecek farklı bir proje aracılığıyla hayata geçecek siyasi bir çözüm aranması gerektiğini vurguladı.

            Le Pen, ulusal birlik hükümeti kurma amacıyla cumhurbaşkanı adayı olduğunu aktararak, "Sizi, başlayan bu savaşta hareketimize katılmaya çağırıyorum. Bu siyasi ve barışçıl, her şeyin ötesinde Fransa için bir savaştır." ifadesine yer verdi.

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