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    • Dünya
    • 23.04.2021 22:39
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    • 23.04.2021 22:40
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    ’da son 24 saatte 32 bin 340 yeni vaka tespit edildi

    ’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 32 bin 340 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 440 bin 946’a ulaştı.

    İHA
    Fransa’da son 24 saatte 32 bin 340 yeni vaka

    'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 32 bin 340 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 440 bin 946'a ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 332 kişinin nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 102 bin 496'a yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 5 bin 962'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 30 bin 438 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

    /, ve aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 19 milyon 196 bin 153 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 13 milyon 811 bin 101'ine tek doz, 5 milyon 385 bin 52'sine ise iki doz aşı yapıldı.

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    Haberler Dünya Fransa’da son 24 saatte 32 bin 340 yeni vaka tespit edildi