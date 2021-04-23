Başbakan Merkel, mali suç faaliyetlerine karşı yüzde 100 koruma olmadığını belirterek, Alman Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda (BaFin) reformlara atıfta bulundu ve Wirecard skandalı gibi bir finansal skandalın tekrar yaşanmaması için her şeyin yapılması gerektiğini söyledi.