Merkel, çevrim içi ticaret platformlarında ödeme işlemlerinin altyapısını sağlayan ve Haziran 2020'de iflas eden Almanya'nın en büyük teknoloji şirketi Wirecard soruşturması kapsamında Federal Meclis Araştırma Komisyonu'nda ifade verdi.
Birkaç yıl öncesine kadar Alman finansal teknolojisinin geleceği olarak görülen Wirecard, şirketin bilançosundaki 1,9 milyar avroyu aşkın paranın kaybolduğunun ortaya çıkmasının ardından ülke tarihindeki en büyük finansal skandalın merkezi olmuştu. Şirket, 3,2 milyar avro değerindeki borçlarının ortaya çıkmasından sonra Haziran 2020'de iflas başvurusu yapmıştı.
Alman Maliye Bakanlığına ve diğer kamu kurumlarına kendisini bilgilendirmeleri konusunda güvendiğini söyleyen Merkel, Wirecard'a yönelik iddiaları Haziran 2020'de şirketin iflasıyla öğrendiğini kaydetti.