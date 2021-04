NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Zirvesi'nin 14 Haziran'da Brüksel'deki NATO karargahında düzenleneceğini açıkladı.

I am pleased to announce that the next Summit of #NATO leaders will take place on 14 June 2021 in Brussels.

We have a substantive & forward-looking agenda to strengthen our transatlantic Alliance and address the challenges of today and tomorrow. #NATO2030 https://t.co/ZgXf1ECnIg