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    • Dünya
    • 22.04.2021 12:17
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    • 22.04.2021 12:17
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    SON DAKİKA: askerleri sınırdaki ve askerlerine ateş açtı

    Son dakika haberi! askerleri, sınırında görev yapan Azerbaycan ve askerlerine ateş açtı. Ermeni askerlerin, olayın ardından Rus askerlerince bölgeden uzaklaştırıldıkları ifade edildi. Aynı gün Gubadlı ilinin Şurnuh köyü yönünde yaklaşık 40 araçla sınıra gelen Ermenistanlı bir grubun, Azerbaycan aleyhine slogan attığı bildirildi.

    AA
    Azerbaycan açıkladı! Ermenistan yine saldırdı

    Devlet Sınır Hizmetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Zengezur eyaletine dün gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında, Ermenistan askerlerinin sınırda provokatif eylemler gerçekleştirdiği bildirildi.

    Açıklamada, Ermenistan askerlerinin Zengilan ilinin Seyitler köyünde konuşlu Azerbaycan sınır muhafızları ve Ermenistan tarafında görev yapan sınır muhafızlarının mevzilerine ateş açtığı belirtildi.

    Rus sınır muhafızlarının, ateş açan Ermeni askerlerin sarhoş olduğunu söyleyerek Azerbaycanlı askerlerden olaya tepki göstermemelerini istediği, Rus tarafının ricası üzerine Azerbaycan askerlerinin karşılık vermediği kaydedildi.

    Ermeni askerlerin, olayın ardından Rus askerlerince bölgeden uzaklaştırıldıkları ifade edildi.

    Aynı gün Gubadlı ilinin Şurnuh köyü yönünde yaklaşık 40 araçla sınıra gelen Ermenistanlı bir grubun, Azerbaycan aleyhine slogan attığı bildirildi.

    Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri Komutanlığı, bu tür provokasyonların tekrar meydana gelmesi durumunda en sert şekilde karşılık verileceği uyarısında bulundu.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA: Ermenistan askerleri sınırdaki Azerbaycan ve Rus askerlerine ateş açtı