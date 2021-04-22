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    • 23.04.2021 00:02
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    Son dakika! 'de yaşanan tekne kazasında en az 100 düzensiz öldü

    Gelen son dakika haberine göre , 'deki tekne kazasında en az 100 düzensiz in yaşamını yitirdiğini duyurdu.

    Akdeniz'de en az 100 düzensiz göçmen öldü

    Son dakika haberi... Cenevre merkezli nün (IOM) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Orta 'de meydana gelen deniz kazasında en az 100 kişinin yaşamını yitirdiğine dair raporlar olduğunu duyurdu.

    Açıklamada, "Bu son trajediden dolayı üzüntü duyuyoruz ve devletlere Akdeniz'de arama kurtarma gemilerini yeniden konuşlandırma çağrımızı yineliyoruz." ifadesi kullanıldı.

    "MÜRETTEBAT BİR LASTİK BOTUN ENKAZINA TANIK OLMAK ZORUNDA KALDI"

    Akdeniz'de arama-kurtarma çalışmalarına katılan Fransız sivil toplum kuruluşu SOS Akdeniz'den yapılan açıklamada da "Bugün saatler süren aramanın ardından en büyük korkumuz gerçek oldu. Ocean Viking mürettebatı, Trablus'un kuzeydoğusundaki bir lastik botun enkazına tanık olmak zorunda kaldı. Söz konusu botun 130 kişi taşıdığı ve zor durumda olduğu çarşamba sabahı rapor edilmişti." ifadeleri kullanıldı.

    SOS Akdeniz'e ait Ocean Viking gemisinin olay yerine ulaşmasının ardından olay yerinde en az 10 ceset tespit ettiği ve hayatta kalan kimseye rastlanmadığı bilgisi de paylaşıldı.

    Açıklamada, enkazına ulaşılan bot dışında iki botun daha zor durumda olduğuna dair bilgi geldiği belirtilirken, bölgedeki arama-kurtarma operasyonlarının herhangi bir etkili bir devlet koordinasyonunun yokluğunda çok zor şartlar altında gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.

    STK'nin açıklamasında, 2021'in başından bu yana Akdeniz'in orta kesiminde 350'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

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    Haberler Dünya Son dakika! Akdeniz'de yaşanan tekne kazasında en az 100 düzensiz göçmen öldü