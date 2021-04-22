Denetim tarihlerinin üretici ile kararlaştırıldığını belirten temsilci, hem DSÖ hem de EMA'nın, inceleme sürecinin bir parçası olarak Sputnik V'in geliştiricisi olan Gamaleya Merkezi'nden sürekli veri aldığını ifade etti.

VERSHİNİN ONAYLANABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ