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    • Dünya
    • 22.04.2021 21:23
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    • 22.04.2021 22:21
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    ve , aşısının laboratuvarlarını denetleyecek

    () ve (EMA), Mayıs ile Haziran ayları arasında 'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşısının üretildiği laboratuvarları denetleyeceğini açıkladı. Sağlık Bakanı , bugün düzenlenen toplantısının ardından, "(Kovid-19) Çok yakında nın da devreye gireceğini belirtmek isterim." ifadelerini kullanmıştı.

    İHA
    DSÖ ve EMA'dan Sputnik V kararı

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) temsilcisi, DSÖ'nün ve Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA), Mayıs ile Haziran ayları arasında Rusya'nın Kovid-19'a karşı geliştirilen Sputnik V aşısının üretildiği laboratuvarları teftiş edeceğini açıklayarak, "İyi üretim uygulamaları için yerinde denetimlerin 10 Mayıs'tan Haziran ayının ilk haftasına kadar gerçekleştirilmesi bekleniyor" dedi.

    SÜREKLİ BİLGİ AKIŞI VAR

    Denetim tarihlerinin üretici ile kararlaştırıldığını belirten temsilci, hem DSÖ hem de EMA'nın, inceleme sürecinin bir parçası olarak Sputnik V'in geliştiricisi olan Gamaleya Merkezi'nden sürekli veri aldığını ifade etti.

    VERSHİNİN ONAYLANABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ

    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ile yaptığı görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Sputnik V aşısının, DSÖ ve EMA'nın ziyaretini takip eden haftalarda aşının DSÖ tarafından onaylanabileceğini açıkladı.

        Dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı olan Sputnik V, dünya genelinde şu ana kadar 60 ülkede acil kullanım için onaylandı.

        Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada çok yakında Sputnik V aşısının da devreye gireceğini duyurmuştu.

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