Koronavirüs aşılarının içinde en tartışmalılarından biri olan Oxford Üniversitesi'nin AstraZeneca aşısının şoke eden yan etkileri ortaya çıkmaya devam ediyor. Daha önce kan pıhtılaşması nedeniyle birçok kişinin ölümüne neden olduğu düşünülen aşının, 'kaçış sendromu' olarak bilinen 'sistemik kılcal sızıntı sendromu'na da yol açma ihtimali gündeme gelmişti.