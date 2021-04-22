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    • Dünya
    • 22.04.2021 11:49
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    • 22.04.2021 12:01
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    Dünya bunu konuşuyor! aşısı oldu hayatı kabusa döndü! AstraZeneca aşısı genç kadını bu hale getirdi!

    İlk olarak ’in kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüsü durdurmak için ’nin geliştirdiği aşısı yan etkileri ile büyük tartışma konusu olmuştu. ’dan gelen görüntüler dünyayı şoke etti. İskoçya’nın kentinde genç kadın AstraZeneca aşısını olduktan sonra kabusu yaşadı. Vücudunun birçok kısmında kırmızı kanlı kabarcıklar oluşan kadının bacakları ampute olma riskiyle karşı karşıya. Genç kadının yaşadığı olay medyasında büyük yankı uyandırdı.

    Sabah

    Koronavirüs aşılarının içinde en tartışmalılarından biri olan Oxford Üniversitesi'nin AstraZeneca aşısının şoke eden yan etkileri ortaya çıkmaya devam ediyor. Daha önce kan pıhtılaşması nedeniyle birçok kişinin ölümüne neden olduğu düşünülen aşının, 'kaçış sendromu' olarak bilinen 'sistemik kılcal sızıntı sendromu'na da yol açma ihtimali gündeme gelmişti.

    AMPUTE OLMA RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA KALDI
    Birçok ülkenin kullanımını durdurduğunu açıkladığı aşıya ilişkin yeni bir haber, İngiliz gündemine bomba gibi düştü. Buna göre İskoçya'nın Glasgow kentinde yaşayan 34 yaşındaki genç kadın, AstraZeneca aşısı olduktan sonra korkunç yan etkiler yaşadı.

    Sarah Beuckmann isimli genç anne, Mart ayının ortalarında birinci doz AstraZeneca aşısı oldu. Aşı uygulamasından bir hafta sonra grip benzeri semptomlar yaşadığını söyleyen kadın, bir süre sonra bacaklarında hassasiyet ve kaşınma hissetmeye başladı.

        Ayak bileklerinin etrafında kızarıklıklar oluştuğunu gören kadın, kontrol için hastaneden randevu aldı. Ancak birkaç saat sonra ayak bileklerinin çevresinde içi su ve kanla dolu kabarcıklar oluştu. Bir gün içinde tüm bacaklarını kaplayan kabarcıklar, vücudunun birçok yerine de sıçradı.

        Acilen hastaneye yatırılan kadın, 16 gün boyunca hastaneden kaldı. Ellerinde, yüzünde, kollarında ve kalça bölgesinde de korkunç kabarcıkların oluştuğu Beuckmann, kangren olma riskiyle de karşı karşıya kaldı.

        Bacaklarının ampute edilme riskiyle korku dolu günler yaşayan genç anne, tamamen iyileşmediği halde taburcu edildi. İyileşmeyen bacakları nedeniyle yürüyemeyen Beuckmann, tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kaldı.

        İngiliz medyasına konuşan uzmanlar, Beuckmann'ın yaşadığı korkunç deneyimin AsrtaZeneca'nın nadir görülen bir yan etkisi sonucu olduğunu doğruladı.

        ÇOĞUNLUĞU AVRUPA'DAN 19 ÜLKE ASTRAZENECA'NIN KULLANIMINI DURDURDU
        İngiltere'nin prestijli üniversitesi Oxford ile İsveç iş birliğinde üretilen AstraZeneca aşısının, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ile Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyesine rağmen bugüne kadar 19 ülkede kullanımı durdurulmuştu.

            Bu ülkeler arasında İsveç, Fransa, Danimarka, Almanya, Hollanda, İzlanda, İrlanda, Norveç, İtalya, Avusturya, Estonya, Litvanya, Letonya, Bulgaristan, Romanya, Tayland, Endonezya, Lüksemburg ve İspanya yer alıyor. İngiltere ise söz konusu aşıyı kullanmaya devam ediyor.

            İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), ülkede 7 kişinin AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısını olduktan sonra oluşan kan pıhtısından hayatını kaybettiğini doğrulamıştı.
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