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    • Dünya
    • 22.04.2021 02:53
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    • 22.04.2021 03:11
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    Son dakika: ordusu da doğruladı! İsrail'de önce patlama ardından ise siren sesleri

    Gelen son dakika haberine göre, 'de gece yarısı patlama ve siren sesleri... İsrail'in güneyinde roket alarmının çaldığı ve yakınlarında da şiddetli patlama sesinin duyulduğu bildirildi. İsrail, Suriye'den atılan bir karadan havaya füzenin ülkenin güneyine düştüğünü, buna karşılık füzenin ateşlendiği bataryanın vurulduğunu duyurdu.

    İsrail'de önce patlama ardından ise siren sesleri

    Gelen son dakika haberine göre, 'de gece yarısı patlama ve siren sesleri... İsrail'in güneyinde roket alarmının çaldığı ve yakınlarında da şiddetli patlama sesinin duyulduğu bildirildi.

    ROKET ALARMI ÇALIYOR
    gazetesinde yer alan haberde, ülkenin güneyindeki (Biru's Sebi) ve kentleri arasındaki bir bölgede roket alarmının çaldığı belirtildi.

    da abluka altındaki 'nde İsrail tarafına herhangi bir roket atışının yapılmadığını yazdı.

    NÜKLEER SİLAHLARIN ÜRETİLDİĞİ ALAN
    Birçok uluslararası kuruluş tarafından yönetimine ait nükleer silahların üretildiği yer olarak gösterilen tesis, Dimona yakınlarında bulunuyor.

    Öte yandan Batı Kudüs yakınlarında henüz nedeni bilinmeyen bir patlama sesinin duyulduğu ifade edildi.

    SURİYE'DEN FÜZE ATILDI
    İsrail, Suriye'den atılan bir karadan havaya füzenin ülkenin güneyine düştüğünü, buna karşılık füzenin ateşlendiği bataryanın vurulduğunu duyurdu.

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    Haberler Dünya Son dakika: İsrail ordusu da doğruladı! İsrail'de önce patlama ardından ise siren sesleri