"EN KISA SÜREDE AYDINLATMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Olaya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Columbus Belediye Başkanı Andrew Ginther, "Bu öğleden sonra genç bir kadın trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Tüm detayları bilmiyoruz. Polisin vücut kamerası görüntüleri var. Olayı mümkün olan en kısa sürede aydınlatmak için çalışıyoruz.