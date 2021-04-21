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    • Dünya
    • 21.04.2021 23:14
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    • 21.04.2021 23:28
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    Pakistan'da Türk heyetin kaldığı otelde patlama: 3 ölü, 11 yaralı

    Ramazan yardım faaliyetleri çerçevesinde Pakistan'da bulunan Türk heyetin bulunduğu otelde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 Türk gazeteci 11 kişi yaralandı.

    Pakistan'da Türk heyetin kaldığı otelde patlama!

    Pakistan'ın Ketta şehrindeki Serena Otel'in otoparkında şiddetli bir patlama meydana geldi.

    Patlamanın etkisiyle otoparktaki araçlar zarar gördü. Otelde de hasar oluştu.

    AA MUHABİRİ YARALANDI
    Ramazan yardım faaliyetleri çerçevesinde bu otelde Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti ile beraberindeki Anadolu Ajansı (AA) muhabiri de bulunuyordu.



    Patlama sırasında odalarında olan TDV heyeti, hadiseyi yara almadan atlattı. O sırada otel locasında bulunan AA muhabiri Recep Bilek ise eline isabet eden cam parçaları nedeniyle hafif yaralandı.
        Haberler Dünya Pakistan'da Türk heyetin kaldığı otelde patlama: 3 ölü, 11 yaralı