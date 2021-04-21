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    • Dünya
    • 21.04.2021 20:25
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    • 21.04.2021 20:25
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    'de füze fabrikasında meydana geldi

    'deki bir füze fabrikasında test sırasında olduğu, şu ana kadar can kaybı rapor edilmediği bildirildi. Fabrikadan yapılan yazılı açıklamada, patlamanın istisnai bir durum olmayan kontrollü bir test olduğu iddia edildi.

    AA
    İsrail'de füze fabrikasında patlama

    gazetesinde yer alan habere göre, 'in kuzeyindeki kenti yakınlarında bulunan fabrikasında meydana geldi.

    Patlamanın "rutin bir test" sırasında meydana geldiğinin düşünüldüğü ve şu ana kadar can kaybı bildirilmediği ifade edildi.

    Gazeteye konuşan bölge sakinleri, patlama sesi duyduklarını ve fabrikanın bulunduğu bölgeden duman yükseldiğini aktardı.

    Fabrikadan yapılan yazılı açıklamada, patlamanın istisnai bir durum olmayan kontrollü bir test olduğu öne sürüldü.

    Savunma yetkililerinin patlamayla ilgili araştırma yaptığı kaydedildi.

    Tomer şirketi, İsrail ordusu ve diğer İsrail savunma sistemleri tarafından kullanılmak üzere füzeler üretiyor.

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