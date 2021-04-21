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    • Dünya
    • 21.04.2021 23:39
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    • 21.04.2021 23:40
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    ’nin davetiyle 40 ülke liderinin katılacağı yarın başlıyor

    Başkanı ’ın 26 Mart’ta 40 ülke liderine ve 'ne (AB) gönderdiği davet üzerine ABD’nin ev sahipliğinde sanal ortamda yapılacak yarın başlayacak. Öte yandan küresel ısınmayı yıllık 1,5 santigrat dereceye indirme hedefi konuldu.

    AA
    İklim Zirvesi yarın başlıyor

    Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, zirvede önümüzdeki 10 yıl ide karbon emisyonunun azaltılması, iklim faaliyetlerinin özellikle de istihdam ayağı üzerinden ekonomik faydaları, dönüşüm teknolojileri ve küresel iklim değişikliği için çalışan devlet dışı aktörlerin tanıtılmasına odaklanılacağı ifade edildi.

    "YILLIK KÜRESEL ISINMAYI 1,5 SANTİGRAT DERECEYE İNDİRME HEDEFİ"

    Açıklamada, "Zirvenin ana amacı dünyanın büyük ekonomilerini özellikle de dünyadaki emisyonun yüzde 80'ini yapan ve gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 80'ine sahip Büyük Ekonomiler İklim ve Enerji Forumu üyelerini yıllık küresel ısınmayı 1,5 santigrat dereceye indirme hedefine ulaşma konusunda teşvik etmektir." ifadesine yer verildi.

    Zirveye, Çin Devlet Başkanı , Rusya Devlet Başkanı , Başkan ve Katolik dünyasının ruhani lideri 'un da aralarında bulunduğu 40 ülke lideri katılacak.

    Başkan Erdoğan'ın sabahki ilk oturumda konuşacağı zirvenin açılışını ABD Başkanı Biden ile Başkan Yardımcısı yapacak.

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    Haberler Dünya ABD’nin davetiyle 40 ülke liderinin katılacağı İklim Zirvesi yarın başlıyor