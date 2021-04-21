Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 22.04.2021 06:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.04.2021 06:35
    ABONE OL

    ABD'den flaş Suudi Arabistan kararı! Riyad'a silah satışını kısıtlayan tasarıyı onayladı

    ABD , gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi dolayısıyla ABD'nin Suudi Arabistan'a silah satmasını sınırlandıran bir yasa tasarısını kabul etti. Tasarının yasalaşabilmesi için Senato'dan da onay alması ve Başkan tarafından imzalanması gerekiyor.

    AA
    ABD'den flaş Suudi Arabistan kararı! Kısıtladılar

    ABD Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 350 vekil "evet" oyu kullanırken, sadece 71 vekil tasarıya "hayır" dedi.


    TASARI RİYAD'A SİLAH SATIŞLARININ SINIRLANDIRILMASINI ÖNGÖRÜYOR
    "2021 Suudi Muhaliflerini Koruma Yasası" başlıklı tasarı, Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi üzerine ABD yönetiminin Riyad'a silah satışlarının sınırlandırılmasını öngörüyor.

    Tasarı, aynı zamanda, yönetimin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili gelişmeler hususunda düzenli olarak Kongre'yi bilgilendirmesini de amaçlıyor.

    Tasarının yasalaşması için önce Senato'da da kabul edilmesi ve daha sonra Başkan tarafından imzalanması gerekiyor.

    ABD istihbaratı, Kaşıkçı cinayetinden aylar sonra hazırlanan, ancak Donald Trump yönetiminin kamuoyuna açıklanmasına izin vermediği Kaşıkçı raporunu şubat ayında açıklamıştı. Raporda, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın onayıyla Kaşıkçı'nın öldürüldüğü sonucuna ulaşıldığı belirtilmişti.

    ABD Başkanı Biden, şubat ayı başında, ülkesinin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği sona erdirdiğini ve ilgili silah satışlarını durdurduğunu açıklamıştı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya ABD'den flaş Suudi Arabistan kararı! Temsilciler Meclisi Riyad'a silah satışını kısıtlayan tasarıyı onayladı