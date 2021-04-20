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    • 21.04.2021 06:29
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    SON DAKİKA: otomobil devi 'deki tesislerinde üretime geçici olarak ara verdi

    Son dakika haberi! Otomotiv sektöründe yaşanan çip krizi piyasayı derinden vurmaya devam ediyor. otomobil üreticisi , 'dan sonra 'deki tesislerinde üretime geçici olarak ara verdiğini açıkladı.

    AA
    Otomobil devinden flaş karar! Durduruldu

    otomobil üreticisi , yarı iletken çip tedarik problemi sebebiyle 'deki tesislerinde üretime geçici olarak ara verdiğini açıkladı.


    OTOMOBİL ÜRETİCİLERİ TEDARİK SIKINTISI ÇEKİYOR
    Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, akıllı telefon ve 5G ağ ekipmanlarına yönelik artan çip talebi sonrası, otomobil üreticileri tedarik sıkıntısı çekmeye devam ediyor.

    BİR TESİS DAHA ÜRETİME ARA VERDİ
    Subaru, motor ve fren sistemlerinde kullanılan çip tedariki problemi nedeniyle, ABD'nin eyaletindeki tesislerinde imalata ara verdiğini duyurdu.

    Nisan ayı sonuna kadar üretimi askıya alınan tesis, firmanın içi ve dışındaki toplam üretim hacminin yüzde 40'ını oluşturuyor.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA: Japon otomobil devi Subaru ABD'deki tesislerinde üretime geçici olarak ara verdi