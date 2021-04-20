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    • 20.04.2021 14:17
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    SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı cephe hattındaki çatışmada hayatını kaybetti

    Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı İdriss Deby cephede hattında yaşanan çatışmada yaralanarak hayatını kaybetti.

    AA
    Çad Cumhurbaşkanı çatışmada öldü

    Cumhurbaşkanı no cephede hattında yaşanan çatışmada yaralanarak hayatını kaybetti.

    1990'da ayaklanma sonrası iktidara gelen 68 yaşındaki Debi, altıncı dönem üst üste Cumhurbaşkanı seçilmişti. Deby, 11 Nisan'da yapılan seçimlerde oyların yüzde 79,3'ünü almıştı.

    Çad Cumhurbaşkanı Itno cephede hattında yaşanan çatışmada yaralanarak hayatını kaybetti.

    1990'DAN BU YANA ÜLKEYİ YÖNETİYORDU
    Çad Cumhurbaşkanı , partisi ile iktidara geldiği 1990'dan bu yana ülkeyi yönetiyordu.

    Öne çıkan muhalif adaylar Lideri ile Lideri 'nın adaylık başvuruları, parti kurmaları için yasal şartlar oluşmadığı ve yaş sınırına takıldıkları gerekçesiyle reddedilmişti.

    Lideri , mevcut Cumhurbaşkanı 'nun, rakiplerine gözdağı vermek için şiddete başvurduğunu ileri sürerken, diğer adaylar - ve une Theophile de boykot çağrısı yaparak adaylıktan çekildiklerini açıklamıştı.

    Bazı muhalefet liderleri, seçimleri boykot çağrısı yapmıştı.

    Muhalefet, Çad'ı 30 yılı aşkın süredir yöneten Itno'yu ülkede monarşi kurmaya çalışmakla suçlarken, Itno ise insanların kendisine duyduğu güven nedeniyle yeniden aday olduğunu ifade etmişti.

    AYRILIKÇILAR ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ
    Çad ordusu, Çad'da Değişim ve Uyum Cephesi (FACT) adlı silahlı gruba üye 300 ayrılıkçının, düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

    Ordu tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin batısındaki Kanem bölgesinde, FACT grubuna yönelik operasyonda çatışma çıktığı, 300 ayrılıkçının etkisiz hale getirildiği, 150'sinin de yakalandığı belirtilmişti.

    General Azem Bermandoa Agouna, çatışmada 5 askerin yaşamını yitirdiğini, 36'sının ise yaralandığını kaydetmişti.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA: Çad Cumhurbaşkanı cephe hattındaki çatışmada hayatını kaybetti