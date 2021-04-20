Uzmanlar, Laschet'in mi yoksa Söder'in mi CDU-CSU'nun başbakan adayı olacağının bu hafta içinde belli olacağını tahmin ediyor.

CDU ve CSU, başbakan adayını beraber belirliyor

CDU, genel seçimlerde adayını Bavyera'da teşkilatlanmış kardeş partisi CSU ile belirliyor. İki parti şimdiye kadar 2 kez CSU'luyu başbakan adayı gösterdi.

CSU'dan 1980'de Franz Josef Strauss ve 2002'de Edmund Stoiber, CDU-CSU ittifakının başbakan adayı oldu. Ancak iki isim de başbakanlığı kazanamadı.