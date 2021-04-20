Son dakika haberleri... Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak genel seçimlerde Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Armin Laschet oldu.
MERKEL, SEÇİMLERDE YENİDEN ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI
Almanya'da 26 Eylül'de genel seçimler yapılacak.
Mevcut Başbakan Angela Merkel, yerel ve eyalet düzeyinde yapılan seçimlerde, CDU'nun oy kaybetmesi üzerine Ekim 2018'de sürpriz bir şekilde başbakanlık için yeniden aday olmayacağını açıklamıştı.
Uzmanlar, Laschet'in mi yoksa Söder'in mi CDU-CSU'nun başbakan adayı olacağının bu hafta içinde belli olacağını tahmin ediyor.
CDU ve CSU, başbakan adayını beraber belirliyor
CDU, genel seçimlerde adayını Bavyera'da teşkilatlanmış kardeş partisi CSU ile belirliyor. İki parti şimdiye kadar 2 kez CSU'luyu başbakan adayı gösterdi.
CSU'dan 1980'de Franz Josef Strauss ve 2002'de Edmund Stoiber, CDU-CSU ittifakının başbakan adayı oldu. Ancak iki isim de başbakanlığı kazanamadı.
ARMİN LASCHET KİMDİR?
Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Aachen kentinde 1961'de doğan Armin Laschet, 1981-1987 döneminde Münih ve Bonn üniversitelerinde hukuk, 1987-1988'de gazetecilik eğitimi aldı.