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    • 20.04.2021 14:14
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    SON DAKİKA: kimdir? Merkel sonrası dönem için partileri Armin Laschet'i aday gösterdi! Seçilirse bir ilki başaracak

    Son dakika haberleri... ’da Merkel sonrası dönem belli olmaya başladı. 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlerde (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı oldu. CDU'nun 'da teşkilatlanmış kardeş partisi CSU'nun genel başkanı olan Armin Laschet eğer Başbakan seçilirse bu görevdeki ilk Bavyeralı olacak.

    AA
    Hristiyan Birliklerin Merkel sonrası Başbakan adayı

    Son dakika haberleri... Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak genel seçimlerde Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Armin Laschet oldu.

    MERKEL, SEÇİMLERDE YENİDEN ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI
    Almanya'da 26 Eylül'de genel seçimler yapılacak.

    Mevcut Başbakan Angela Merkel, yerel ve eyalet düzeyinde yapılan seçimlerde, CDU'nun oy kaybetmesi üzerine Ekim 2018'de sürpriz bir şekilde başbakanlık için yeniden aday olmayacağını açıklamıştı.

    Uzmanlar, Laschet'in mi yoksa Söder'in mi CDU-CSU'nun başbakan adayı olacağının bu hafta içinde belli olacağını tahmin ediyor.

    CDU ve CSU, başbakan adayını beraber belirliyor
    CDU, genel seçimlerde adayını Bavyera'da teşkilatlanmış kardeş partisi CSU ile belirliyor. İki parti şimdiye kadar 2 kez CSU'luyu başbakan adayı gösterdi.

    CSU'dan 1980'de Franz Josef Strauss ve 2002'de Edmund Stoiber, CDU-CSU ittifakının başbakan adayı oldu. Ancak iki isim de başbakanlığı kazanamadı.

    ARMİN LASCHET KİMDİR?
    Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Aachen kentinde 1961'de doğan Armin Laschet, 1981-1987 döneminde Münih ve Bonn üniversitelerinde hukuk, 1987-1988'de gazetecilik eğitimi aldı.

        Laschet, 1994'e kadar Bavyera'da serbest gazeteci olarak çalıştı, aynı zamanda dönemin Federal Meclis Başkanı Rita Süssmuth'a danışmanlık, 1994-1998'de Federal Meclis'te, 1999-2005'te Avrupa Parlamentosu'nda milletvekilliği yaptı.

        Laschet, 2005-2010 döneminde Kuzey Ren-Vestfalya'da Aile, Kadın ve Uyum Bakanlığını üstlendi. Bu görev kapsamında eyalette yaşayan Türklerle yakın ilişki kuran Laschet, Türk-Alman dostluğuna katkıda bulundu.

        Üç çocuk babası Laschet, 2017'de yaklaşık 18 milyon nüfusla Almanya'nın en yoğun nüfusuna sahip Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Başbakanı oldu.

        Laschet, 16 Ocak 2021'de CDU Genel Başkanı seçildi.
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        Haberler Dünya SON DAKİKA: Armin Laschet kimdir? Merkel sonrası dönem için Hristiyan Birlik partileri Armin Laschet'i aday gösterdi! Seçilirse bir ilki başaracak