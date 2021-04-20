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    'in ardından İngilizler, "Kraliçe ölürse neler olacak" sorusuna cevap arıyor

    Kraliçe II. Elizabeth’in eşi , 99 yaşında hayatını kaybetti. Şimdi İngilizler, “Kraliçe ölürse neler olacak” sorusuna cevap aradı. Kraliçe Elizabeth’in kodu “”. Kraliçe II. Elizabeth ölürse, Başbakan eğer uyanık değilse uyandırılacak, memurlar güvenli hatlardan “Londra Köprüsü çöktü” diye mesaj atacak.

    Koda adı: Londra Köprüsü

    Kraliçe II. Elizabeth'in eşi , 99 yaşında hayatını kaybetti. Şimdi İngilizler, "Kraliçe ölürse neler olacak" sorusuna cevap aradı. Kraliçe Elizabeth'in kodu "".

    Kraliçe II. Elizabeth ölürse, Başbakan eğer uyanık değilse uyandırılacak, memurlar güvenli hatlardan "Londra Köprüsü çöktü" diye mesaj atacak.

    Kraliçenin yanında kral olacak. Charles'ın kardeşleri ellerini öpecek. Haberle ilgilenecek ilk yetkili, Kraliçe'nin özel sekreteri, 2014 yılında ikinci bir şövalyelik unvanı alan eski bir diplomat olan olacak.

    Haber, Kraliçe'nin de devlet başkanı olduğu dışındaki 15 hükümete ve 'nun sahip olduğu diğer 36 ulusa gönderilecek. Sonra bakanlara ve en son da 'ye haber verilecek.

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    Haberler Dünya Prens Philip'in ardından İngilizler, "Kraliçe ölürse neler olacak" sorusuna cevap arıyor