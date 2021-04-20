Kraliçe II. Elizabeth'in eşi Prens Philip, 99 yaşında hayatını kaybetti. Şimdi İngilizler, "Kraliçe ölürse neler olacak" sorusuna cevap aradı. Kraliçe Elizabeth'in kodu "Londra Köprüsü".

Kraliçe II. Elizabeth ölürse, Başbakan eğer uyanık değilse uyandırılacak, memurlar güvenli hatlardan "Londra Köprüsü çöktü" diye mesaj atacak.

Kraliçenin yanında Prens Charles kral olacak. Charles'ın kardeşleri ellerini öpecek. Haberle ilgilenecek ilk yetkili, Kraliçe'nin özel sekreteri, 2014 yılında ikinci bir şövalyelik unvanı alan eski bir diplomat olan Sir Christopher Geidt olacak.

Haber, Kraliçe'nin de devlet başkanı olduğu İngiltere dışındaki 15 hükümete ve İngiliz Milletler Topluluğu'nun sahip olduğu diğer 36 ulusa gönderilecek. Sonra bakanlara ve en son da BBC'ye haber verilecek.