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    • 20.04.2021 19:51
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    Kan pıhtılaşması ile nın arasında bağlantı var mı? İlaç Ajansı açıkladı

    Son dakika haberi... Dünya genelinde bazı koronavirüs aşılarının kan pıhtılaşmasına sebep olduğu iddia edilirken İlaç Ajansı'ndan flaş bir açıklama geldi. () Genel Direktörü Emer Cooke, Covid-19’a karşı geliştirilen nın faydasının riskinden daha fazla olduğunu belirterek, kan pıhtılaşması vakaları ile aşı arasında muhtemel bağlantı bulunduğunu bildirdi.

    İHA
    Aşı kan pıhtılaşmasına mı sebep oluyor?

    Dünya genelinde bazı koronavirüs aşılarının kan pıhtılaşmasına sebep olduğu iddia edilirken Avrupa İlaç Ajansı'ndan flaş bir açıklama geldi.

    Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Genel Direktörü Emer Cooke düzenlediği basın toplantısında, Johnson & Johnson tarafından üretilen ve kan pıhtılaşması vakalarıyla ilgisi olduğundan şüphelenilen Covid-19 aşısıyla ilgili EMA'nın görüşünü bildirdi.

    FAYDASI RİSKİNDEN FAZLA
    Cooke, Johnson & Johnson aşısının faydasının riskinden daha fazla olduğunu açıkladı.



    KAN PIHTILAŞMASI İLE AŞI ARASINDA MUHTEMEL BAĞLANTI BULUNDU
    Kan pıhtılaşmasının çok nadir görülen bir yan etki olduğunu ifade eden Cooke, aşının ABD'de 7 milyon kişiden 8'inde nadir kan pıhtılaşması oluşturduğunu belirtti.

    Cooke, aşı ile kan pıhtılaşması vakaları arasında muhtemel bağlantı bulduklarını belirterek, kan pıhtılaşmanın çok nadir görülen bir yan etki olduğunu vurguladı. Cooke, aşının kullanılıp kullanmayacağına ulusal makamların karar vereceğini ve pıhtılaşma vakalarının Avrupa'da görülmediğini açıkladı.



    ARAŞTIRMALAR DEVAM EDECEK
    Aşıların Covid-19 ile mücadelede kilit rol oynadığını söyleyen Cooke, bazen denemelerde yan etkileri tespit etmenin mümkün olmadığını açıkladı. Araştırmaların devam edeceğini kaydeden Cooke, "Verileri daha derinlemesine incelemek için Johnson & Johnson üzerinde çalışmalar yapacağız" dedi.

        Doktorların ve hastaların belirtilerden haberdar olmalarını çok önemli olduğunu belirten Cooke, "Bir uzmanın erken müdahalesi sonucu değiştirebilir" ifadelerini kullandı.



        ABD'DE KULLANIMININ DURDURULMASI TAVSİYE EDİLMİŞTİ
        ABD federal sağlık kurumları tarafından yapılan açıklamalarda, Johnson & Johnson tarafından geliştirilen Coivd-19 aşısını kullanan 6 kişide kan pıhtılaşması tespit edilmesinin ardından aşının kullanımının durdurulması yönünde tavsiyede bulunulmuştu.

        Açıklamanın ardından J&J yetkilileri, aşının Avrupa piyasasına sürülmesinin geciktirdiğini ifade etmişti.

        İSVEÇ VE DANİMARKA, JOHNSON & JOHNSON AŞISININ KULLANIMINI ASKIYA ALDI
        İsveç ve Danimarka'da, Johnson & Johnson aşısı kullananlarda, AstraZeneca aşısı ile benzer "kan pıhtılaşması" raporları nedeniyle, aşının kullanımını askıya almıştı.

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