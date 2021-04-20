Cooke, aşı ile kan pıhtılaşması vakaları arasında muhtemel bağlantı bulduklarını belirterek, kan pıhtılaşmanın çok nadir görülen bir yan etki olduğunu vurguladı. Cooke, aşının kullanılıp kullanmayacağına ulusal makamların karar vereceğini ve pıhtılaşma vakalarının Avrupa'da görülmediğini açıkladı.





ARAŞTIRMALAR DEVAM EDECEK

Aşıların Covid-19 ile mücadelede kilit rol oynadığını söyleyen Cooke, bazen denemelerde yan etkileri tespit etmenin mümkün olmadığını açıkladı. Araştırmaların devam edeceğini kaydeden Cooke, "Verileri daha derinlemesine incelemek için Johnson & Johnson üzerinde çalışmalar yapacağız" dedi.