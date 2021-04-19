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    • 19.04.2021 20:57
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    , 'yı uyardı: "Navalnıy ölürse, bunun ya hükümeti için sonuçları olur"

    Sözcüsü Jen Psaki, 'da tutuklu muhalif ıy'ın sağlık durumuna ilişkin konuştu. Psaki, "Navalnıy ölürse, bunun ya hükümeti için sonuçları olur" dedi.

    AA
    ABD'den Rusya'ya Navalnıy uyarısı! Eğer ölürse...

    Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Rusya'da bulunduğu hapishanede tıbbi yardım talebinin reddedilmesi gerekçesiyle açlık grevine başlayan Rus muhalif Navalnıy'nın hastaneye sevk edileceği haberlerine ilişkin yorumda bulundu.



    Navalnıy'ın durumuna ilişkin endişelerini Rusya ile her düzeydeki iletişimde dile getirdiklerini aktaran Psaki, Navalnıy'ın zehirlenmesine ilişkin de yaptırım getirdiklerini anımsattı.



    "NAVALNIY'A BİR ŞEY OLURSA..."
    Psaki, "Rus hükümetinin gözetimi altında Navalnıy'a bir şey olursa bunun sorumlusu Rusya olur ve uluslararası toplum bunun hesabını sorar." ifadesini kullandı.

        "ADIM ATMA HAKKIMIZI SAKLI TUTUYORUZ"
        ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın dün yaptığı açıklamada, ABD'nin atacağı adımları çok açık etmek istemediğini söylediğini aktaran Psaki, "Ancak, Navalnıy ölürse, bunun Rusya hükümeti için sonuçları olur. Adım atma hakkımızı saklı tutuyoruz. Ancak Navalnıy'ın salıverilmesi ve insani muameleye tabi tutulması için çağrılarımızı sürdüreceğiz." dedi.
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