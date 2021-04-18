Türk düşmanı ABD'li isimden skandal YPJ açıklaması! Teröristi 'kahraman' ilan etti!

Suriye'de terör örgütü PYD/YPG'ye açıktan destek veren ABD'de bir skandal daha patlak verdi. ABD Kongresi tarafından kurulan Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu'nun Başkan Yardımcısı Nadine Maenza, Türkiye'nin Afrin'e gerçekleştirdiği operasyonu "vahşice saldırı" olarak nitelendirirken, Ayn el-Arap'ta PKK/PYD-YPG terör örgütü sözde kadın yapılanması YPJ militanı Arin Mirkin adlı teröristin kendini patlatmasını ise "kahramanlık" olarak değerlendirdi.