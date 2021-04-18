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    • 18.04.2021 22:41
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    'dan 'ya misilleme! 19 Nisan'a kadar süre verildi

    ve arasındaki siyasi gerilim devam ediyor. Çekya’nın 18 Rus diplomatı sınır dışı etmesinin ardından Rusya 20 Çekyalı diplomatı sınır dışı ederek, diplomatlara ülkeden ayrılmaları için yarın gün sonuna kadar süre verdi. Öte yandan yönetimi, ne çalıştıkları gerekçesiyle 18 Rus diplomatın sınır dışı edilmesine karar veren Çekya yönetimine destek verdi.

    AA
    Rusya'dan Çekya'ya misilleme!

    Çekya'nın 18 Rus diplomatı sınır dışı etmesinin ardından Rusya 20 Çekyalı diplomatı sınır dışı ederek, diplomatlara ülkeden ayrılmaları için yarın (19 Nisan) gün sonuna kadar süre verdi.



    RUSYA'DAN TEPKİLER
    Öte yandan Rusya Bilimler Akademisi Avrupa Enstitüsü Başkan Yardımcısı Vladislav Belov, Rus diplomatların Çekya'dan sınır dışı edilmesinin, Çekya'nın ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarına verdiği desteğin göstergesi olduğunu kaydetti.



    ÇEKYA'NIN MOSKOVA BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA ÇAĞRILDI
    Rus basınında yer alan haberlerde, Çekya'nın Moskova Büyükelçisi Vitezslav Pivonka'nın Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı aktarıldı.

    NELER YAŞANMIŞTI?
    Çekya, dün 2014'te Vrbieticach kentindeki mühimmat deposunda 2 kişinin ölümüne neden olan patlamada rolleri olduğu iddiasıyla 18 Rus diplomatı sınır dışı edeceğini açıklamış ve diplomatlara ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre vermişti.



        ABD'DEN ÇEKYA'YA DESTEK
        ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Çekya'nın söz konusu kararına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

        Price açıklamasında, "ABD, Rusya'nın Çek topraklarındaki yıkıcı eylemlerine kararlı yanıt veren Çekya'nın yanındadır. Rusya'nın, müttefiklerimizin ve ortaklarımızın toprak bütünlüğüne, enerji güvenliğine ve kritik altyapı alanlarına zarar veren eylemlerine karşı karşılık vermede kararlı hareket etmeliyiz." ifadesini kullandı.

        Çekya Başbakanı Andrej Babiş, 18 Rus diplomatın Rusya istihbarat servisine çalıştığını ve 2014'te ülkenin Güney Moravya bölgesinde bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamayla ilişkisinin olduğu yönünde ciddi şüpheler olduğunu söylemiş, bu gerekçeyle 18 Rus diplomatın 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemişti.

        Rusya ise söz konusu iddiaları reddetmiş ve kararın yanlış olduğunu savunmuştu.

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