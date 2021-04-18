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    Merkel, 'da üretilen Pfizer/BioNTech yerine ’yı tercih etti!

    , ’da üretilen Pfizer/BioNTech koronavirüs aşısını elinin tersiyle itti! Birçok ülkede uygulaması durdurulan ’yı tercih etti.

    Şaşırdık!
    Avrupa'da aşı savaşları başladı. Birliği ülkeleri / tarafından geliştirilen aşıyı 'kanda pıhtılaşma yapıyor' gerekçesiyle durdurma kararı aldı. Ancak dün Başbakanı Angela Merkel'in AstraZeneca aşısı olduğu açıklandı. Hükümet Sözcüsü , dün Twitter'dan Merkel'in isminin yazılı olduğu aşı defterini paylaştı.




    Merkel'in bu hamlesine "Kendi ülkesinin geliştirdiği Pfizer/BioNTech aşısını neden olmuyor?" yorumları yapıldı. Almanya Cumhurbaşkanı de AstraZeneca aşısı olarak herkesi şaşırtmıştı...
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