Avrupa'da aşı savaşları başladı. Avrupa Birliği ülkeleri Oxford/AstraZeneca tarafından geliştirilen aşıyı 'kanda pıhtılaşma yapıyor' gerekçesiyle durdurma kararı aldı. Ancak dün Almanya Başbakanı Angela Merkel'in AstraZeneca aşısı olduğu açıklandı. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, dün Twitter'dan Merkel'in isminin yazılı olduğu aşı defterini paylaştı.
Merkel'in bu hamlesine "Kendi ülkesinin geliştirdiği Pfizer/BioNTech aşısını neden olmuyor?" yorumları yapıldı. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier de AstraZeneca aşısı olarak herkesi şaşırtmıştı...
Merkel'in bu hamlesine "Kendi ülkesinin geliştirdiği Pfizer/BioNTech aşısını neden olmuyor?" yorumları yapıldı. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier de AstraZeneca aşısı olarak herkesi şaşırtmıştı...