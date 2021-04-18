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    • Dünya
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    • 19.04.2021 00:41
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    polisinin 'te Filistinlilere saldırısı altıncı gününde! Teravih namazı sonrası müdahale...

    polisi, işgal altındaki 'te teravih namazı sonrası Filistinli gençlere toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ve ses bombasıyla müdahale etti.

    AA
    İsrail polisi Filistinlilere saldırmaya devam ediyor!

    Filistinli gençler, 'da kılınan teravih namazı sonrası 'te bulunan 'in yakınlarında toplandı.

    Gerginliğin artması üzerine polisi, Filistinli gençleri dağıtmak için bir TOMA ve atlı polisleri devreye soktu.

    TOMA'dan Filistinli gençlerin üzerine atık su sıkan İsrail polisi, ayrıca kalabalığı dağıtmak için ses bombası da kullandı.

    Şu ana kadar olaylarda yaralanan olmazken, İsrail polisinin dünkü müdahalesinde 2 Filistinli yaralanmıştı.

    İsrail polisi ramazan ayının başlamasıyla Şam Kapısı önünde yer alan oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı.

    Filistinli gençler buna tepki olarak ramazanın ilk gününde itibaren teravih namazı sonrası Şam Kapısı'nda toplanıyor. İsrail polisi 6 gündür Filistinlilere ses bombası ve TOMA ile müdahale ediyor.

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