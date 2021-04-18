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    • Dünya
    • 18.04.2021 17:53
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    • 18.04.2021 17:57
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    'den 'ıy' resti: Ölürse bunun ya'ya karşı sonuçları olacaktır

    Danışmanı , muhalif ıy'ın hapiste iken hayatını kaybetmesi durumunda bunun 'ya karşı sonuçları olacağını söyledi. Cezaevinde açlık grevine başladığı belirtilen Navalnıy'ın böbrek yetmezliği sorunuyla karşı karşıya kaldığı yönündeki haberler medyasına yansımıştı.

    AA
    ABD'den Rusya'ya 'Navalnıy' resti!

    Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD-Rusya ilişkilerini ve Navalnıy'ın durumunu değerlendirdi.



    RUSYA SORUMLU TUTULACAKTIR
    Sullivan, Rus muhalif Navalnıy'ın bozulan sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri endişeyle izlediklerini belirterek, "Bay Navalnıy'ın hapisteyken başına geleceklerden kendilerinin sorumlu olduğunu Rus hükümetine ilettik ve Rusya uluslararası toplum tarafından sorumlu tutulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



    "EĞER BAY NAVALNIY ÖLÜRSE..."
    "Eğer Bay Navalnıy ölürse bunun sonuçlarının olacağını kendilerine söyledik." diyen Sullivan, Moskova'ya karşı ne gibi adımlar atacaklarını şu anda kamuoyu önünde tartışmayacağını ancak böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde bunun net bir şekilde ortaya konacağını ifade etti.

    Cezaevinde açlık grevine başladığı belirtilen Navalnıy'ın böbrek yetmezliği sorunuyla karşı karşıya kaldığı yönündeki haberler Amerikan medyasına yansımıştı.



        ABD yönetimi, daha önceki pek çok açıklamasında da Navalnıy'ın sağlığından Rus hükümetinin sorumlu olduğunu dile getirmiş ve bu konuda gereken adımları atacağı mesajını vermişti.

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