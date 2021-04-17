Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan Donbass krizi her geçen gün iki ülke arasında yeni sorunların yaşanmasına sebep oluyor.

Rusya'nın Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'un sınır dışı edilmesi kararının ardından Ukrayna'dan misilleme geldi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı,Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sosonyuk'a yöneltilen suçlamaların reddedildiği belirtildi.