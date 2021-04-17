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    • 17.04.2021 19:58
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    'dan 'ya misilleme: Kıdemli diplomatı sınır dışı edecek

    Son dakika haberi... ve arasında yaşanan Donbass krizin ardından yaşananlarla kriz daha da derinleşiyor. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın, Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu uk'un sınır dışı edilmesi kararına karşılık Rusya'nın Büyükelçiliğinin kıdemli diplomatını sınır dışı edeceğini duyurdu.

    DHA
    Ukrayna'dan Rusya'ya misilleme

    Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan Donbass krizi her geçen gün iki ülke arasında yeni sorunların yaşanmasına sebep oluyor.

    Rusya'nın Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'un sınır dışı edilmesi kararının ardından Ukrayna'dan misilleme geldi.

    Ukrayna Dışişleri Bakanlığı,Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sosonyuk'a yöneltilen suçlamaların reddedildiği belirtildi.

    VİYANA SÖZLEŞMESİ İHLAL EDİLDİ
    Sosonyuk'un gözaltına alınması ve sınır dışı edilmesinin kınandığı belirtilen açıklamada, Rusya'nın hareketlerinin diplomatik ilişkilere ilişkin 1961 Viyana Sözleşmesi'ni ihlal ettiği vurgulandı.

    RUS BÜYÜKELÇİ SINIR DIŞI EDİLECEK
    Açıklamada, bu provokasyona karşılık, Rusya'nın Kiev Büyükelçiliğinin kıdemli diplomatının, 19 Nisan'dan başlayarak 72 saat içinde Ukrayna'yı terk etmesi gerektiği aktarıldı.

    Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'u "gizli bilgiler temin ettiği" gerekçesiyle gözaltına almıştı.

        Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko ise Sosonyuk'un gözaltına alınmasını "Rusya'nın provokasyonu" olarak nitelendirerek, buna cevap vereceklerini duyurmuştu.

        Rusya Dışişleri Bakanlığı, "gizli bilgiler temin ettiği" gerekçesiyle gözaltına alınan Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'un, sınır dışı edilmesine karar verildiğini bildirmişti.

        5 SORUDA RUSYA - UKRAYNA KRİZİ

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