Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan Donbass krizi her geçen gün iki ülke arasında yeni sorunların yaşanmasına sebep oluyor.
Rusya'nın Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'un sınır dışı edilmesi kararının ardından Ukrayna'dan misilleme geldi.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı,Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sosonyuk'a yöneltilen suçlamaların reddedildiği belirtildi.
VİYANA SÖZLEŞMESİ İHLAL EDİLDİ
Sosonyuk'un gözaltına alınması ve sınır dışı edilmesinin kınandığı belirtilen açıklamada, Rusya'nın hareketlerinin diplomatik ilişkilere ilişkin 1961 Viyana Sözleşmesi'ni ihlal ettiği vurgulandı.
RUS BÜYÜKELÇİ SINIR DIŞI EDİLECEK
Açıklamada, bu provokasyona karşılık, Rusya'nın Kiev Büyükelçiliğinin kıdemli diplomatının, 19 Nisan'dan başlayarak 72 saat içinde Ukrayna'yı terk etmesi gerektiği aktarıldı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'u "gizli bilgiler temin ettiği" gerekçesiyle gözaltına almıştı.