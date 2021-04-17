FSB'den yapılan açıklamada, KGB ile düzenlenen ortak özel operasyonda ABD-Belarus çifte vatandaşlığına sahip olan Yuriy Zyankoviç ve Belarus vatandaşı Aleksandr Feduta'nın yakalandığı bildirildi.
Açıklamada, "Yakalanan kişiler Belaruslu ve Ukraynalı aşırı milliyetçilerle birlikte Belarus'ta 'renkli devrim' senaryosu çerçevesinde askeri darbe ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'ya suikast düzenlemeyi planlıyorlardı." ifadeleri kullanıldı.
Radikal muhalif ideolojiye sahip söz konusu kişilerin internette gizli sohbet programı üzerinde darbe planlaması yaptığı belirtilen açıklamada, bu kişilerin Moskova'da gizlice muhalif görüşe sahip bir Belaruslu general ile buluşmaya karar verdiği anlatıldı.
Zyankoviç'in ABD ve Polonya ile istişare yaptıktan sonra Moskova'da bir restoranda söz konusu buluşmayı gerçekleştiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: