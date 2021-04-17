Covid-19'un sarstığı Avrupa'da, yeni bir alarm vardı... Maça çıkan futbolcuların lüks evleri hırsızların yeni odağıydı. Son olay, İtalya Roma'da yaşandı. İtalya Serie-A ekibi Roma'da forma giyen İngiliz futbolcu Chris Smalling dün eşi ve 2 yaşındaki çocuğu ile silahlı hırsızların saldırısına uğradı. 3 hırsız başına silah dayadığı Chris Smalling'e zorla kasayı açtırdı.

Ünlü futbolcuya ait "Rolex" marka saat ve mücevherleri çaldı. Olay sırasında Smalling ve eşine bir şey olmazken polis, evin çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Hırsızların yakalanması için soruşturma açıldı.