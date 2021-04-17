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    • Dünya
    • 17.04.2021 11:57
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    • 17.04.2021 11:57
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    Egosunu tatmin etmek isteyen itfaiyeci 1,4 kilometrekare ormanlık alanı yaktı

    ’da gönüllü itfaiyeci , yangın söndürme çalışmalarında ön sırada yer almak ve 'egosunu tatmin etmek için' benzin dökerek 1,4 kilometrekare ormanlık alanın yanmasına neden oldu. Mahkemeye çıkarılan Trueba, 3,5 yıl hapis ve 158 bin Euro (1 milyon 528 bin TL) para cezasına çarptırıldı.

    DHA
    Egosunu tatmin için orman yakan itfaiyeci

    Olay, 'nın kuzeyindeki 'da ormanlık alanların bulunduğu bölgesinde 2019'un Şubat ayında meydana geldi.

    EGOSUNU TATMİN ETMEK İÇİN BENZİN DÖKÜP ORMAN YAKTI
    kurumunun başkanı ve gönüllü itfaiyeci , yangın söndürme çalışmalarında ön sırada yer almak ve 'egosunu tatmin etmek için' benzin dökerek 1,4 kilometrekare ormanlık alanın yanmasına neden oldu. Yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında yangını Luis Trueba'nın başlattığı ortaya çıktı.

    BAŞTA SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ
    Luis Trueba, soruşturma kapsamında yangını kendisinin başlattığına dair elde edilen verilere karşı çıkarak suçlamaları reddetti. Trueba'yı ele veren ise aracındaki GPS oldu. Yapılan incelemelerde, Trueba'nın yangın çıkan bölgedeki 7 farklı alana gittiği ve buralarda yangını başlattığı ortaya çıktı. Trueba, çıkarıldığı mahkemece 3,5 yıl hapis ve 158 bin Euro para cezasına çarptırıldı.

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    Haberler Dünya Egosunu tatmin etmek isteyen itfaiyeci 1,4 kilometrekare ormanlık alanı yaktı