Tarım ve Orman Bekir Pakdemirli; Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 9 Şubat 2021 tarihinde "Sen soğan üreticilerine para verip o ürünü aldın, fakir fukaraya dağıttın diye karşı mı çıktık?", 2 Mart 2021 tarihinde "Bari hiç değilse patates üreticilerinin sorunlarına eğilsinler. Ben eğileceklerini sanmıyorum", 13 Nisan 2021 tarihinde "Vatandaşa soğan dağıtıyor şimdi, patates dağıtıyor şimdi. Şu akla ve mantığa bakın" dediğini ifade eden videoyu paylaştı.
Pakdemirli, Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Patates, soğan bile bu kadar kısa sürede çürümüyor..." dedi.
ÜRETİCİNİN DEPOSUNDA KALAN TÜKETİM FAZLASI PATATESLERİ VE SOĞANLARI SATIN ALIYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), ürünlerinin bir kısmı elinde kalan çiftçiden, yemeklik patates, soğan ve çeltik satın alıyor.
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), üreticinin deposunda kalan tüketim fazlası patatesleri, soğanları ve çeltikleri satın alarak ülkenin dört bir tarafına sevk ediyor ve ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtılıyor.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN 3 FARKLI KONUŞMASI
"SEN SOĞANI ÜRETİCİLERİNE PARA VERİP O ÜRÜNÜ ALDIN, FAKİR FUKARAYA DAĞITIN DİYE BİZ KARŞI MI ÇIKTIK"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9 Şubat 2021 tarihinde TBMM CHP Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşma şöyle: "Sen soğanı üreticilerine para verip o ürünü aldın, fakir fukaraya dağıtın diye biz karşı mı çıktık? Tonlarca soğan... Niğde'de tonlarca patates, 400 bin-500 bin ton patates var; patates üreticileri mağdur, maliyetin altında, onlar da hayvan yemi olarak kullanılıyor. Sen gittin de Niğde'de patates üreticilerinin sorunlarını çözdün de, biz karşı mı çıktık?"