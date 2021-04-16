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    • 16.04.2021 20:00
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    Son dakika: 'dan 'ya çağrısı: İzin verin

    , 'nın 'in bazı bölümleriyle 'na erişimi kısıtlama planlarıyla ilgili haberlerden endişe duyulduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada,"Rusya'ya 'ndeki limanlarına serbest erişimi sağlaması ve serbest seyrüsefere izin vermesi çağrısında bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

    NATO'dan Rusya'ya Ukrayna çağrısı

    , 'nın 'in bazı bölümleriyle 'na erişimi kısıtlama planlarıyla ilgili haberlerden endişe duyulduğunu bildirerek, "Bu, gayrimeşru ve Rusya'nın istikrarsızlaştırıcı tutumunun örneğini teşkil edecek bir hamle olacaktır. Rusya'ya 'ndeki limanlarına serbest erişimi sağlaması ve serbest seyrüsefere izin vermesi çağrısında bulunuyoruz." açıklamasını yaptı.

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    Haberler Dünya Son dakika: NATO'dan Rusya'ya Ukrayna çağrısı: İzin verin