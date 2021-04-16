Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 16.04.2021 13:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.04.2021 13:39
    ABONE OL

    ! 'da Borisov'un istifası onaylandı

    haberine göre Parlamentosu, Başbakan hükümetinin istifasını onayladı. Borisov daha önceki açıklamasında "Yeni kabineye başka bir başbakan adayı teklif edeceğim" demişti.

    Komşuda başbakanın istifası onaylandı
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Parlamentosu, Başbakan hükümetinin dün sunduğu istifayı onayladı.

    Parlamentonun 4 Nisan'da düzenlenen seçimden sonra ilk olağan genel oturumunda görüşülen istifa 240 sandalyeli mecliste 156 milletvekilinin oyuyla kabul edildi.

    Milletvekilleri, oylama sonuçlarının açıklanmasından sonra istifa kararını alkışladı.

    Oylama sırasında parlamentoda bulunmayan Başbakan Borisov, dün istifasını sunduktan sonra izne çıkacağını duyurmuştu.

    Ayrıca Borisov, lideri olduğu ve parlamentoda 75 kişi ile en büyük gruba sahip Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi için Yurttaşlar (GERB) partisine verilmesi beklenen yeni kabine kurma görevi çerçevesinde faaliyetlerde bulunacağını açıklamıştı.

    Borisov, kurmaya çalışacağı kabinede başbakan adayı olarak eski dışişleri bakanlarından Daniel Mitov'u önereceğini belirtmişti.

    Cumhurbaşkanı Rumen Radev, yeni parlamentonun dün yapılan ilk oturumundaki konuşmasında, 19 Nisan Pazartesi yeni hükümetin kurulması için parlamentodaki 6 siyasi partiyle müzakerelere başlayacağını açıklamıştı.

    Anayasaya göre, seçim sonrası hükümet kurma görevi ilk olarak parlamentoda en geniş temsili olan partiye veriliyor.

    Son 10 yılda kısa aralıklarla 3 kez başbakanlık yapan Borisov, parlamentodaki diğer tüm siyasi güçlerin, GERB'ye karşı cephe aldıklarını, bu nedenle partisinin sunacağı kabine taslağının güvenoyu almayacağı görüşünü paylaşmıştı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya SON DAKİKA! Bulgaristan'da Borisov'un istifası onaylandı