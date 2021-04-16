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    • 16.04.2021 10:17
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    SON DAKİKA: 'nin kentinde kanlı saldırı: Yaralılar var

    Son dakika haberine göre, 'nin kentinde bir silahlı saldırı yaşandı. Saldırganın kendini öldürdüğünü kaydeden Yerel Polis Sözcüsü Genae Cook, yaralananların sayısına ilişkin bilgi vermedi.

    AA
    ABD'nin Indianapolis kentinde kanlı saldırı

    'nin kentinde, kargo ve nakliyat hizmetleri veren şirketinin tesisinde silahlı saldırı meydana geldi.

    Yerel Polis Sözcüsü Genae Cook, Indianapolis Havalimanı yakınındaki tesiste, silahlı saldırganın etrafa ateş açtığını, olayda çok sayıda kişinin ise yaralandığını bildirdi.

    Saldırganın kendini öldürdüğünü kaydeden Cook, yaralananların sayısına ilişkin bilgi vermedi.

    Görgü tanıkları yerel basına yaptıkları açıklamalarda, tesiste çalıştığı sanılan saldırganın elindeki hafif makineli tüfekle çevreye ateş açtığını gördüklerini belirtti.

    Yeğenin olay sırasında arabasıyla bölgeden geçtiğini ifade eden bir görgü tanığı da sol kolundan yaralanan kadınının hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

    Şirket tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Indianapolis Havalimanı yakınındaki FedEx tesisinde yaşanan trajik silahlı saldırından haberdarız. Güvenlik en önemli önceliğimizdir. Düşüncelerimiz saldırıdan etkilenen herkesle birlikte." ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA: ABD'nin Indianapolis kentinde kanlı saldırı: Yaralılar var