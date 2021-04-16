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    • 16.04.2021 09:04
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    SON DAKİKA: 'nin kentinde kanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

    Son dakika haberine göre, 'nin kentinde bir silahlı saldırı yaşandı. Yabancı ajansların geçtiği ilk bilgilere göre, saldırıda can kayıpları yaşandı.

    ABD'nin Indianapolis kentinde kanlı saldırı

    Yabancı ajansların geçtiği son dakika bilgisine göre, 'nin kentinde meydana gelen silahlı saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

    Amerikan ABC kanalında yer alan habere göre, olay yerine gelen polis ekipleri saldırıyı birden fazla kişinin öldüğü bilgisini paylaştı. Yetkililer saldırı bilgisini doğrularken, henüz kaç kişinin hayatını kaybettiği hakkında bir açıklama yapmadı.

    Gelen ilk bilgilere göre, saldırı kentteki tesisinde meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

    Güvenlik güçlerinin kısa süre içinde olay ile ilgili resmi açıklama yapacağı duyuruldu. FedEx'ten CNN International'a yapılan yazılı açıklamada saldırının söz konusu tesiste gerçekleştiği bilgisi doğrulandı.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA: ABD'nin Indianapolis kentinde kanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var