Yabancı ajansların geçtiği son dakika bilgisine göre, ABD'nin Indianapolis kentinde meydana gelen silahlı saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Amerikan ABC kanalında yer alan habere göre, olay yerine gelen polis ekipleri saldırıyı birden fazla kişinin öldüğü bilgisini paylaştı. Yetkililer saldırı bilgisini doğrularken, henüz kaç kişinin hayatını kaybettiği hakkında bir açıklama yapmadı.

Gelen ilk bilgilere göre, saldırı kentteki FedEx tesisinde meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Güvenlik güçlerinin kısa süre içinde olay ile ilgili resmi açıklama yapacağı duyuruldu. FedEx'ten CNN International'a yapılan yazılı açıklamada saldırının söz konusu tesiste gerçekleştiği bilgisi doğrulandı.